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Многодетные семьи Архангельской области получили льготы по расходам по обращению с ТКО

Им компенсируют более половины расходов

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мая. /ТАСС/. Депутаты Архангельского областного собрания в среду на очередной сессии во втором, окончательном чтении, приняли закон, обеспечивающий компенсацию многодетным семьям более половины расходов на оплату вывоза твердых коммунальных отходов, сообщила журналистам председатель облсобрания Екатерина Прокопьева.

"Депутаты <…> приняли решение, что многодетные семьи освобождаются от уплаты на 50% относительно родителей и первого и второго ребенка, а третий, четвертый и т.д. [ребенок] - эти члены семьи полностью освобождаются от этого платежа", - сказала Прокопьева.

С введением новой системы обращения с ТКО изменится и начисление платы для населения за их вывоз и переработку. Сейчас тариф основан на количестве квадратных метров жилплощади, в новом варианте он будет рассчитываться исходя из количества проживающих.

В регионе около 10 тыс. многодетных семей.

Теги
РоссияАрктика сегодняАрхангельская областьНовая система обращения с ТКО
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