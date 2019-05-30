Более 70 мероприятий по развитию Забайкалья реализуют благодаря дальневосточной субсидии

ЧИТА, 30 мая. /ТАСС/. Правительство Забайкалья планирует за три года осуществить 72 мероприятия по развитию здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также по ремонту дорог и благоустройству Читы за счет 9,4 млрд рублей, которые регион получит по дальневосточной субсидии, сообщил в четверг журналистам и.о. первого вице-премьера краевого правительства Евгений Орачевский.

"Речь вообще идет о сумме более 10 млрд рублей, из которых 9,4 млрд рублей - это федеральные средства. В 2019 году мы должны освоить 3,4 млрд рублей [из общей суммы], в 2020 году - 3 млрд рублей и в 2021 году - 2,96 млрд рублей. Всего запланировано 72 мероприятия, для осуществления которых предстоит заключить 609 контрактов. Это, прежде всего, ремонт и строительство объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, благоустройство территорий и запуск новых автобусов не только в Чите, но и в районах Забайкальского края", - сказал он на брифинге в правительстве края.

На развитие здравоохранения планируется направить более 3 млрд рублей, что позволит отремонтировать семь медицинских учреждений, приобрести 40 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), 52 автомобиля скорой помощи и два передвижных медицинских ФАПа. Свыше 1,2 млрд рублей из этой суммы направят на обновление медицинского оборудования в районных больницах Забайкальского края.

Более 2,7 млрд рублей, по словам Орачевского, планируется потратить на образование. Краевое правительство запланировало строительство школы в поселке Баляга, школы с детским садом в поселке Могзон и двух детских садов в Чите. Кроме того, будет модернизирована техническая база учебных заведений, закуплено современное оборудование для техникумов. "Еще чуть менее 0,5 млрд рублей мы направим на развитие культуры, будут построены шесть домов культуры и отремонтированы еще три", - добавил и.о. первого вице-премьера.

На развитие спорта, по его словам, также предусмотрены большие средства - около 700 млн рублей. Благодаря дальневосточной субсидии в Чите появится зал для бокса, а в поселке Агинское - борцовский зал. В регионе будут построены 60 универсальных спортплощадок, установлены 100 уличных тренажеров. План предусматривает и разработку проектно-сметной документации для последующего строительства. "Речь идет о лыжно-биатлонном комплексе в окрестностях Читы, центре единоборств, российском центре стрельбы из лука в Чите, а также трех физкультурно-оздоровительных комплексах в районах края", - отметил Орачевский.

Помимо этого, средства дальневосточной субсидии будут направлены на благоустройство общественных территорий, покупку 77 автобусов, ремонт дорог и улиц в Чите, их освещение. "План социального развития центров экономического роста будет впервые реализован в Забайкальском крае. Для региона это стало возможным после перехода в состав Дальневосточного федерального округа [в ноябре 2018 года]", - подчеркнул и.о. первого вице-премьера.