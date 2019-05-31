Мэрия Улан-Удэ проверит все сезонные аттракционы после травмирования детей на батуте

НОВОСИБИРСК, 31 мая. /ТАСС/. Власти Улан-Удэ проверят все сезонные аттракционы после того, как 30 мая ветер сорвал с места батут, из-за чего травмы получили шестеро детей, сообщается в пятницу на сайте администрации города.

Городские власти ранее запланировали совместно со специалистами Гостехнадзора проверить все батуты, работающие на открытых площадках города, поскольку, по словам и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игоря Шутенкова, это не первое подобное ЧП - несколько лет назад батут уже переворачивался от порыва ветра, дети, игравшие на нем, также получили травмы.

"Необходимо провести служебное расследование, чтобы не допустить такого впредь. Нужно составить реестр всех аттракционов, подготовить предложения по изменениям нормативно-правовой базы, привлечь к решению проблемы правоохранительные и следственные органы, общественные организации, представителей комитетов и районных администрации", - приводятся в сообщении слова Шутенкова. Деятельность всех аттракционов, не имеющих разрешения, приостановят и проверят их безопасность, уточнили в мэрии.

Рядом с Домом торговли в Октябрьском районе Улан-Удэ днем 30 мая резкий порыв ветра поднял батут, когда на нем играли дети. Пострадали несовершеннолетние в возрасте от трех до семи лет, они, как пояснили в Минздраве Бурятии, упали с высоты третьего этажа. Четверо детей - в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации, еще один ребенок находится в травматологическом отделении, другой отправлен на амбулаторное лечение.

Возбуждено уголовное дело за оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Проверку начала прокуратура Бурятии.