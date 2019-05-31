Минфин Калмыкии увеличит финансирование интерната, где со счетов детей снимали деньги

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Министерство финансов Калмыкии планирует значительно увеличить объем средств для Элистинского интерната для умственно отсталых детей, где ранее из-за бюджетного недофинансирования со счетов воспитанников для обеспечения деятельности учреждения незаконно сняли более 2,2 млн рублей. Об этом в пятницу журналистам сообщил и.о. министра финансов республики Очир Шургучеев.

Ранее сообщалось, что из-за недостаточного бюджетного финансирования в доме-интернате в течение восьми лет за счет пенсий по инвалидности детей приобреталось оборудование, одежда, также оказывались социально-медицинские услуги. При этом, согласно федеральному законодательству, сироты должны были находиться на полном государственном обеспечении.

"Вопрос увеличения финансирования для дома интерната у нас находится на контроле. Мы предварительно проанализировали, как финансировался интернат в последние годы, и можем сказать, что требование прокуратуры [об увеличении финансирования] обосновано. При внесении изменений в бюджет текущего года этот вопрос будет решен положительно. Я думаю, что это (принятие корректировок) произойдет во втором полугодии", - сказал Шургучеев.

О нарушениях в Элистинском интернате стало известно после публикации соответствующего материала на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. В апреле следственное управление СК РФ по республике возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Позже было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") в отношении главы администрации Элисты Окона Нохашкиева. Сейчас он отстранен от должности и объявлен в розыск.

Накануне Элистинский городской суд завершил рассмотрение 11 исков прокуратуры республики к дому-интернату - социальное учреждение должно будет вернуть более 2,2 млн рублей. Кроме того, прокуратура республики намерена добиться увеличения объема финансирования интерната из республиканского бюджета с 1 до 4 млн рублей.