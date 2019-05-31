Кубанские депутаты просят профинансировать берегоукрепление в Краснодарском крае и Крыму

КРАСНОДАР, 31 мая. /ТАСС/. Депутаты Краснодарского края направили вице-премьеру РФ Алексею Гордееву обращение о необходимости строительства берегоукрепительных сооружений на береговой линии Черного и Азовского морей на Кубани и в Крыму, а также выделения средств на берегоукрепление.

"Принято и направлено обращение к Гордееву, заместителю председателя правительства РФ, о необходимости принятия мер по берегоукреплению на Азовском и Черном морях. В основном речь идет о Крыме, но для Краснодарского края это очень важная проблема. Особо остро стоит проблема безопасности объектов в Сочи в Имеретинской низменности", - сообщили ТАСС в пресс-службе Законодательного собрания края.

Из текста обращения, имеющегося в распоряжении ТАСС, следует, что депутаты просят выделить средства на берегоукрепление в Имеретинской низменности в Сочи, в селе Песчаное и в селе городского типа Николаевка в Крыму, а также проработать возможные пути решения проблемы пропускной способности русла реки Кепша в Сочи.

"Просим вас принять все необходимые меры для скорейшего финансирования и выполнения работ (в рамках реализации полномочий Российской Федерации) по строительству берегоукрепительных сооружений, расположенных на береговой линии Черного и Азовского морей)", - говорится в документе.

В нем отмечается, что в Имеретинской низменности в Сочи один из участков берегоукрепительного сооружения пляжа находится в предаварийном состоянии, продолжается интенсивный подмыв дамбы, и если произойдет сильный шторм, может обрушиться набережная. В поселке Николаевка в Симферопольском районе Крыма произошло обрушение подпорных конструкций берегоукрепительного объекта, из более чем 7 км пляжной территории используется только 1,2 км, так как остальная территория является опасной для купания. В селе Песчаное в Бахчисарайском районе республики берегоукрепительные сооружения набережной также находятся в аварийном состоянии.

Текст обращения утвержден на пленарном заседании Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА). Юбилейная XXX конференция ЮРПА состоялась в Сочи 29-30 мая. В мероприятиях приняли участие парламентарии из Адыгеи, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Крыма, Севастополя, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей и Краснодарского края. В повестку конференции вошли 59 вопросов, которые парламентарии обсудили и проработали на профильных комитетах.