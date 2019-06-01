Свыше 9 тыс. га леса охвачено огнем в регионах России

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Почти 30 контролируемых лесных пожаров на площади более 9 тыс. га зарегистрировано в регионах РФ в субботу. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Авиалесоохраны.

"На 00:00 мск 1 июня 2019 года на территории РФ действовало 29 лесных пожаров на площади 9028 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в релизе.

Основная площадь очагов пришлась на Забакайльский край, где горит 4 тыс. га, на Иркутскую область, на Красноярский край и на территорию Республики Тыва. Лесные пожары отмечались также в Бурятии, на Камчатке и в Мордовии на землях заказника.

В труднодоступных, отдаленных местностях было зарегистрировано еще 27 лесных пожаров на площади почти 24 тыс. га, основная площадь пришлась на Якутию. Эти пожары не тушатся, поскольку, по данным Авиалесоохраны, затраты на их ликвидацию превысят прогнозируемый вред.

К тушению контролируемых возгораний привлечено порядка 1,8 тыс. человек, задействовано 362 единицы техники, на мониторинге находятся 47 воздушных судов, на тушении - 13 судов.

Режим ЧС действует из-за лесных пожаров на всей территории Республики Тыва и в одном районе Забайкальского края. Особый противопожарный режим введен в 45 регионах страны.