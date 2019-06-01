Команда Сочи победила в регате Геленджик - Ялта, приуроченной к открытию курортного сезона

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Яхта "Навигатор" под управлением команды из города Сочи (Краснодарский край) стала лучшей в общем зачете регаты Геленджик - Ялта, которая проходила под эгидой межрегионального турпроекта "Золотое кольцо Боспорского царства" и завершилась в субботу. Об этом в субботу информировала ТАСС главный судья соревнований Светлана Дьячкова.

Ранее сообщалось, что первая регата, посвященная открытию курортного сезона на всем побережье, стартовала 26 мая в Геленджике. Она проходила по городам, где расположены объекты, связанные с античной историей региона и входящие в турмаршрут "Золотое кольцо Боспорского царства".

"Первое место в общем зачете заняла яхта "Навигатор" с командой из города Сочи", - сказала Дьячкова. Она уточнила, что в состав экипажа яхты вошли шесть человек: Александр Гринев, Владимир Колотовкин, Вячеслав Моторкин, Сергей Олейник, Владимир и Виталий Чубаровы. Причем возраст яхтсменов очень разный: от 1948 до 1993 годов рождения.

Собеседница пояснила, что регата состояла из нескольких гонок, и баллы начислялись с учетом мест по итогам каждого этапа, класса судна и штрафных баллов.

По ее словам, самым длинным стал переход от Анапы до Керчи - около 46 морских миль. "Стартовали вечером, и самой первой около 03:00 пришла самая быстрая яхта - как раз "Навигатор", две яхты снялись с гонки, а остальные финишировали до девяти часов утра. Самой длинной должна была быть гонка от Керчи до Ялты, но из-за ветровых условий она стала чуть ли не самой короткой - ветер закончился почти сразу после старта, и через несколько часов прекратили гонку. Второй раз попробовали стартовать из Феодосии, дошли до мыса Меганом - и снова закончился ветер", - добавила Дьячкова.

Ранее сообщалось, что первые группы по маршруту "Золотое кольцо Боспорского царства" отправились весной 2019 года. Он проходит через 10 локаций на территории Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя, где в античное время располагались города древнего государства. Проект объединил более 200 объектов, включая археологические комплексы Херсонес Таврический, Пантикапей и древние города на Таманском полуострове - Горгиппия и Фанагория.