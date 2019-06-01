В Нальчике открылся форум устойчивого развития по реализации нацпроектов

НАЛЬЧИК, 1 июня. /ТАСС/. Участники Северо-Кавказского форума по реализации национальных проектов приступили к обсуждению проблем, с которыми сталкиваются власти при реализации национальных проектов на территории России, сообщает корреспондент ТАСС. Гостей приветствовал ректор Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) Юрий Альтудов.

"Мы видим глубокий потенциал реализации на Северном Кавказе национальных проектов, которые несомненно являются мощным и быстрым инструментом устойчивого развития территории. Эти вопросы внесены в повестку форума и в ближайшие три дня государственные деятели, эксперты деловых и научных кругов общественных организаций обстоятельно их обсудят и обменяются мнениями",- сказал Альтудов, обращаясь к собравшимся.

В приветствии к участникам форума председателя высшего совета партии "Единая Россия" Бориса Грызлова, который озвучил его советник Юрий Шувалов, отмечалось, что реализация национальных проектов открывает новые перспективы для всей Российской Федерации и каждого субъекта на траекторию устойчивого развития, повышения качества жизни всех граждан страны.

По решению Высшего совета "Единой России" создана группа "Устойчивое развитие", в состав которой вошли представители партии и общественных организаций. Группа мониторит региональную ситуацию и сопровождает национальные проекты на региональном уровне. По мнению Грызлова, проведение форума "важный шаг к более активному участию региональных общественных сил, научного и образовательного сообщества, регионального бизнеса в реализации национальных проектов".

О форуме

На Северо-Кавказский форум по устойчивому развитию, посвященный реализации национальных проектов в СКФО, собрались более 25 спикеров и экспертов со всей страны (количество участников дискуссий достигнет 500). Участники форума обсудят национальные проекты, роль общественности в их реализации и устойчивое развитие Северного Кавказа. Обсудят вопросы территориального планирования и строительства, развитие горных территорий, безопасности, снижении рисков стихийных бедствий, чрезвычайной помощи. Также будет обращено внимание на ликвидацию очагов экологического ущерба, сохранения исторического и культурного наследия, семейных традиций, здорового образа жизни и активного долголетия. Кроме того, эксперты рассмотрят проекты в области цифровой экономики, экологии и внедрения современных методов и технологий в образовательный процесс.

Нацпроекты

Паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт - были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.