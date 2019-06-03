Эксперты считают, что улучшение жизни оленеводов спасет эвенков

КРАСНОЯРСК, 3 июня. /ТАСС/. Таежное оленеводство в Эвенкии на севере Красноярского края, формирующее традиционный уклад жизни для эвенков, оказалось под угрозой исчезновения, считают опрошенные ТАСС эксперты. Для решения проблемы, по их мнению, необходимы программы поддержки оленеводства как отрасли животноводства и улучшение условий жизни оленеводов, чтобы привлечь в отрасль больше специалистов. Поголовье домашнего эвенкийского оленя, по данным Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, составляет порядка 2 тыс. голов. "Если тундровое оленеводство на Таймыре увеличивается, и стадо домашнего оленя там составляет 128 тыс. голов, то таежное оленеводство в Эвенкии практически исчезает. Еще пять лет назад поголовье составляло порядка 4,5 тыс. оленей, а 20 лет назад - 18-20 тыс.", - сказал ТАСС вице-президент ассоциации Артур Гаюльский. В крае существует единственное крупное хозяйство, где ведется селекционное разведение домашнего северного оленя эвенкийской породы, - это оленеведческо-племенное хозяйство "Суриндинский" в поселке Суринда в Эвенкии. Поголовье оленей там достигает порядка 1,6 тыс. животных. Это, по словам Артура Гаюльского, немного, так как современное "товарное стадо", которое экономически выгодно содержать, оценивается в 10 тыс. голов. Нехватка кадров Одной из главных проблем оленеводства в Эвенкии становятся расплодившиеся хищники, в частности волки. Оленеводам приходится отстреливать волков самостоятельно, но их слишком много.

На эту тему Проект "Кочевой университет" для молодых оленеводов начнет работать весной 2019 года

"При численности стада в 1,6 тыс. оленей мы имеем рядом более 500 волков. По законодательству наши территории закреплены как охотничьи угодья, и мы должны силами предприятия регулировать численность волков. Но если изъять из среды обитания одного хищника, на его территорию приходит другой зверь с соседней территории. Поэтому нужна некая краевая целевая программа по регулированию хищников на территории Эвенкии", - сказал ТАСС директор племенного хозяйства "Сурдинский" Андрей Гаюльский. Еще одной проблемой становится нехватка кадров, считает он. Условия работы не привлекают молодежь. Оленеводы на зимовках живут так же, как жили их прадеды - в палатках и чумах с чугунными печами. Бригады оленеводов нужно оснащать балками - передвижными домами на полозьях. В эвенкийских поселках также необходимо улучшать условия жизни, развивать телемедицину и дистанционное образование. По мнению Артура Гаюльского, такие меры решат точечные проблемы, но в Красноярском крае нужно пересматривать отношение к оленеводству в целом. Оно должно стать не отдельным видом деятельности, а отраслью животноводства. Кроме того, нужно создавать производства по глубокой переработке мяса северного оленя, северной рыбы и других продуктов промыслов северных народов. Губернатор Красноярского края Александр Усс ранее призвал создать в краевом центре специализированные торговые точки, где продавалась бы продукция северян. В качестве примера красноярские оленеводы могут рассматривать Якутию, где с поголовьем эвенкийского оленя дела обстоят куда лучше. Как пояснил ТАСС заведующий лабораторией оленеводства и традиционных отраслей Якутского НИИ сельского хозяйства Валентин Федоров, в республике имеется порядка 145 тыс. домашних оленей. "Порядка 15-20 тысяч составляет чукотская порода, эвенская - около 75 тыс., а эвенкийская - около 40 тысяч. Республика разделена на четыре зоны ведения оленеводства: тундровая, лесотундровая, горно-таежная, таежная. Эвенки преимущественно ведут таежное и горно-таежное оленеводство. В Олекминском районе, где компактно проживают эвенки, оленеводство развито лучше всего", - сказал он. В Олемкинском районе эвенки сохраняют места компактного проживания, традиционный уклад жизни, а оленеводство поддерживается местными властями. Кроме того, олени служат в качестве основного транспортного средства в отдаленные и труднодоступные местности. Ситуация с диким оленем

На эту тему В Якутии организуют рейды для безопасной миграции таймырской популяции диких оленей