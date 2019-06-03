Тамбовская область представит на ПМЭФ туристический центр в виде усадьбы Рахманинова

ТАМБОВ, 3 июня. /ТАСС/. Туристический центр в виде усадьбы композитора Сергея Рахманинова будет представлен на стенде Тамбовской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) для продвижения туристического потенциала региона, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Ранее Минэкономразвития РФ рекомендовало регионам-участникам ПМЭФ обратить внимание на продвижение туристического потенциала своих территорий. Усадьба "Ивановка" сегодня является одной из самых посещаемых достопримечательностей в Тамбовской области: в минувшем году ее посетили около 100 тыс. туристов.

"В 2023 году мы будем отмечать юбилей со дня рождения великого композитора. Учитывая этот факт, а также предложение губернатора позиционировать регион как землю Сергея Рахманинова, Тамбовская область представит на форуме <…> усадьбу "Ивановка", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что это будет первый стенд региона за всю историю проведения форума.

Как рассказали ТАСС в администрации региона, проект стенда был разработан при участии сотрудников областного управления культуры. "Все пространство для переговоров и приема гостей будет оформлено в едином стиле, передающим атмосферу "Ивановки". На площадке стенда будут представлены фотографии Рахманинова, его знаменитый усадебный парк, а также рояль", - сказали в пресс-службе.

По данным обладминистрации, в настоящий момент в регионе утверждена дорожная карта развития "Ивановки", которая предполагает присвоение усадьбе статуса историко-культурного природного музея-заповедника.

С инвестиционным потенциалом области можно будет ознакомиться в интерактивном режиме на тач-панелях и в специальных брошюрах, в том числе на иностранных языках. Кроме того, на стенде представят продукцию ведущих тамбовских брендов, которую можно будет продегустировать. В качестве памятных подарков гостям тамбовского стенда предложат масло из цветков сирени, шоколадные открытки с видами Тамбова, карандаши в виде скрипичного ключа.

О форуме

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.