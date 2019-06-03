Закладка мини-садов интенсивного типа на территориях личных хозяйств началась в КЧР

ЧЕРКЕССК, 3 июня. /ТАСС/. Реализация республиканской программы по выращиванию мини-садов интенсивного типа на территории личных подсобных хозяйств стартовала в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщил глава региона Рашид Темрезов в социальной сети "Инстаграм".

Интенсивным видом принято считать сады с плотно высаженными деревьями, которые в короткие сроки приносят плоды.

"Впервые в нашей республике началась реализация пилотного проекта по закладке мини-садов интенсивного типа для ЛПХ на 10 сотках. Закладка садов началась в Урупском районе для 50 членов недавно созданного сельскохозяйственного кооператива "Сады предгорья", - говорится в сообщении.

Темрезов отметил, что проект создан Всероссийским научно-исследовательским институтом садоводства имени И. В. Мичурина, ученые будут осуществлять поддержку проекта. Саженцы выращены для климатических условий региона, первый урожай ожидается через год.

Ранее сообщалось, что в последние годы в Карачаево-Черкесии активно развивается садоводство. Компания "Сады Карачаево-Черкесии" в рамках инвестиционного проекта, включенного в 2016 году в госпрограмму по развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), высадила интенсивный сад на площади более 200 га в Адыге-Хабльском районе КЧР.

По прогнозам, при выходе на проектную мощность в течение пяти лет с каждого гектара можно будет собирать по 50 тонн фруктов. Реализация проекта дала республике около 100 новых рабочих мест. В этом году компания намерена реализовать в республике второй инвестиционный проект, предполагающий закладку около 300 га фруктового сада интенсивного типа.