Полеты из нового саратовского аэропорта начнутся 12 августа

САРАТОВ, 3 июня. /ТАСС/. Плановые полеты из нового аэропорта Гагарин должны начаться 12 августа, об этом в понедельник сообщил губернатор Саратовской области Валерий Радаев в ходе совещания с руководителями органов исполнительной власти в понедельник.

"На сегодняшний день готов полномасштабный проект по вводу аэропорта Гагарин, с 12 августа должны начаться плановые полеты, <…> все должно быть запущено, разрешительные документы оформлены", - сказал Радаев.

Ранее сообщалось, что новый аэропорт Гагарин, который строят у села Сабуровка в Саратовской области, должен быть готов обслуживать авиарейсы к 16 августа. Такое поручение при посещении объекта давал глава Росавиации Александр Нерадько.

Новый международный аэропорт - крупнейший инфраструктурный проект Саратовской области. Его возводят в 20 км от Саратова на основе государственно-частного партнерства в рамках программы "Развитие транспортной системы России". Общий объем инвестиций в строительство составляет более 20 млрд рублей.