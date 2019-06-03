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Северный Кавказ

Возрождать войлочное искусство будут в Ингушетии на средства президентского гранта

Сумма гранта составила 3,5 млн рублей

МАГАС, 3 июня. /ТАСС/. Войлочное орнаментальное искусство будут возрождать в Ингушетии на средства президентского гранта. Проект историко-географического общества (ИГО) "Дзурдзуки" "Орнамент- символ жизни" вновь стал победителем конкурса президентских грантов. Об этом ТАСС рассказал руководитель общества Анзор Дударов.

Проект "Орнамент - символ жизни" был представлен на конкурсе президентских грантов ИГО "Дзурдзуки" в 2018 году и выиграл почти 3,5 млн рублей. На эти средства были проведены исследования башенных комплексов в горном районе Ингушетии, организована выставка петроглифов, выпущена серия раскрасок с национальным ингушским орнаментом и книга об истории и значении петроглифов и орнаментов.

"Мы снова победили в конкурсе и получили финансирование на возрождение войлочного орнаментального искусства в республике, которым так славились наши мастерицы в былые времена. Всего нам выделено более 2,8 млн рублей. Новый проект станет своеобразным продолжением первого - весь собранный нами ранее материал будет использоваться для его реализации", - сказал Дударов.

По его словам, в Ингушетии есть только две мастерицы, которые унаследовали от матерей технику войлочного ковроделия. Они будут делиться мастерством и техникой на специальных мастер-классах.

"В проекте планируется два курса обучения мастериц и мастеров, которые пройдут с августа по ноябрь 2019 года и с января по апрель 2020 года. После окончания курсов каждый раз будет проводиться аукцион и ярмарка для того, чтобы реализовать их истиньги (ингушские войлочные ковры - прим. ТАСС). Древние орнаментальные мотивы, которые нам удалось собрать по крупицам, необходимо возродить на предметах декоративно-прикладного искусства и популяризировать их среди населения региона и туристов", - отметил собеседник агентства.

Конкурс проводится Фондом президентских грантов два раза в год. Он направлен на поддержку социально значимых проектов некоммерческих неправительственных организаций. В 2018 году фонд провел два конкурса, на которые поступило рекордное количество заявок - более 19 тыс. Грантовую поддержку получили более 3,5 тыс. проектов из всех регионов страны на общую сумму 7,8 млрд рублей.

Теги
РоссияИнгушетияСКФО
Северный Кавказ
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