{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая система обращения с ТКО

Более 20 возгораний зафиксировано на полигонах ТКО в Ростовской области в 2019 году

По словам главы региона Василия Голубева, в двух случаях - в Азовском районе и в Таганроге - "речь идет о возможных поджогах"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июня. /ТАСС/. Количество возгораний на действующих полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО) в Ростовской области за пять месяцев 2019 года составило 22. Почти столько же было зарегистрировано на протяжении 2018 года, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Нас беспокоят участившиеся возгорания на действующих полигонах. Если в 2018 году было зафиксировано 21 возгорание, то за пять месяцев текущего года - 22", - сказал Голубев в ходе совещания при генпрокуроре РФ "О состоянии законности и практике прокурорского надзора в сфере обращения с ТКО на территории СЗФО, СКФО, ЦФО, ЮФО".

Глава региона отметил, что в двух случаях - в Азовском районе и в Таганроге - "речь идет о возможных поджогах". "Цель таких поджогов - дискредитация реформы (по обращению с ТКО), по крайней мере, попытка это сделать, и влияние "серого сектора" на состояние рынка обращения с ТКО", - добавил Голубев.

С 1 января в России стартовала реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в рамках которой ответственность за обращение с мусором перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным властями по конкурсу.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская областьНовая система обращения с ТКО
Северный Кавказ
Жители Кабардино-Балкарии выбрали туристический бренд региона
По словам автора проекта Мариам Аталиковой, асимметричное сердце символизирует гостеприимство республики
Читать полностью