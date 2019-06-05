Суд назвал намеренным бездействие властей Севастополя при разработке генплана города

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Севастополя счел, что правительство города намеренно затягивает сроки разработки генерального плана. Документ до сих пор не утвержден, хотя работа по нему была практически завершена весной 2018 года, сообщается на сайте суда.

В конце мая суд вынес решение, по которому правительство Севастополя обязано внести проект генплана в Заксобрание не позднее 100 календарных дней с момента вступления решения в силу. Зампрокурора города просил суд "признать незаконным бездействие правительства и департамента архитектуры и градостроительства". По словам вице-губернатора Ильи Пономарева, подготовка генплана до конца 2019 года согласована с Минэкономразвития, решение планировалось обжаловать.

"Ленинский районный суд признал заведомым бездействием затягивание сроков разработки генерального плана города. <…> Судом установлено, что по государственному контракту за период 2015-2018 годов из шести этапов оказания услуг по разработке проекта генерального плана приняты и оплачены пять этапов. <…> В 2018 году проект генплана города Севастополя был готов, оставался только один этап: изготовление дубликатов утвержденного проекта документа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 30 мая 2018 года правительство приняло пятый этап работ, который включал подготовку материалов для утверждения проекта генплана, скорректированного по результатам публичных слушаний. После чего власти в одностороннем порядке расторгли контракт с проектировщиком - ГУП "Научно-исследовательский и проектный институт генерального плана города Москвы", не предъявив замечаний подрядчику и полностью выплатив деньги за работу - 32 млн рублей. "В то же время на повторную разработку генплана в бюджете города предусмотрено 2,4 млн рублей. Определение такой сметной стоимости с учетом суммы средств, выплаченных первому подрядчику, вызвало у суда сомнения в достоверности расчетов", - уточнили в суде.

Добавляется, что ответчик в ходе судебного разбирательства указывал на отсутствие негативных последствий. Однако суд считает, что отсутствие генплана и применение вместо него временных нормативных актов "не обеспечивает требования комплексного и устойчивого развития территории на основании планирования".