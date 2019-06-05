Благоустройство старинного парка в пригороде Севастополя планируется завершить в 2021 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Реконструкцию старинного парка усадьбы "Максимова дача" под Севастополем планируется завершить в 2021 году, сообщил журналистам губернатор Дмитрий Овсянников.

"Максимова дача" - одно из любимых мест отдыха горожан, власти рассматривает варианты реконструкции и благоустройства территории. Здесь сохранились остатки усадьбы и парки начала ХХ века, созданные известным архитектором Валентином Фельдманом. В районе комплекса в 1920-х годах проводились массовые расстрелы, а во время Великой Отечественной войны там базировались армейские части, неподалеку проходил один из рубежей обороны города.

"Через два года Максимова дача будет в другом виде, радовать глаз. В сквере есть уникальные, исторические особенности - проводились исследования. Это уже представляет огромный интерес", - сказал Овсянников. По данным правительства, среди находок, сделанных во время обследования комплекса "Максимовой дачи", - лестницы, каскады, руины античной усадьбы и другие предметы.

Губернатор отметил, что разработка концепции благоустройства парка, рассчитанного до 2021 года, велась под наблюдением общественников. Принято решение, что работы на "Максимовой даче" будут идти в две очереди: на первом этапе предполагается провести работы, на которые хватит тех средств, которые уже заложены на реконструкцию, на втором - оставшуюся часть работ, средства для оплаты которых только планируется найти.

"[На первую очередь] 650 млн рублей в ФЦП заложено - хотим сделать красивый парк, как Парк Победы, открыть для доступа и несколько лет заниматься более сложным: археологическими изысканиями, восстановлением исторических памятников по аналогии с "Херсонесом Таврическим" - делать сразу это невозможно. <…> Парк, общественное пространство, соблюдение экологии, проведение первоочередных мероприятий сегодня нужно делать. Сейчас мы начинаем проектировать с учетом предложений, поступивших от жителей, и выходим с задачей поиска средств на вторую очередь", - добавил глава Севастополя.

Ранее Овсянников сообщал, что реконструкция может начаться с 2020 года. Объект включен в федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя с предварительным объемом финансирования 600 млн рублей. Окончательного проектного решения пока нет.