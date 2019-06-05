Исторический облик Нижнего Новгорода восстановят к 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Восстановление исторического облика Нижнего Новгорода завершится к 800-летию города, которое будет отмечаться в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интервью ТАСС в "нулевой день" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сначала я категориями до 2024 года рассуждал, теперь пытаюсь рассуждать категориями до 2021 года, до этого срока мы определили фронт работ", - сказал Никитин, отвечая на вопрос, когда будет восстановлен облик областного центра.

Он отметил, что проект по восстановлению и развитию исторических центров городов получил поддержку на федеральном уровне и был включен в нацпроект "Жилье и городская среда". Объем финансирования проекта пока не утвержден.

Ранее в Нижегородской области была создана концепция редевелопмента исторических территорий. В качестве пилотной была выбрана Ильинская улица, на которой, по данным властей, расположены 86 объектов культурного наследия (не считая семи вновь выявленных) и 114 ценных объектов историко-градостроительной среды.

"Для восстановления и развития территории [улицы] в обозначенных границах планируется разработка мастер-плана (на это потребуется около 22 млн рублей) и создание единой информационной системы с применением BIM технологий - технологий информационного моделирования зданий (Building Information Modeling). Эту работу мы намерены закончить в нынешнем году", - добавил Никитин.

Собеседник агентства рассказал, что объекты деревянного зодчества в Нижнем Новгороде восстанавливают в том числе волонтеры. Наличник с одного из старых домов привезли на форум в Санкт-Петербург.

"Сейчас у нас проходит восстановление дома 1847 года постройки волонтерами "Том Сойер феста", на экране стенда идет онлайн-трансляция реконструкции. Мы сняли наличник с этого дома и привезли его сюда", - сказал Никитин. Планируется, что объект культурного наследия покрасят участники форума, после чего его вернут на законное место.

Национальный проект "Жилье и городская среда" является развитием стартовавших в октябре - декабре 2016 года приоритетных проектов "Ипотека и арендное жилье", "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" и "Формирование комфортной городской среды". Паспорт нацпроекта был утвержден 24 сентября 2018 года. Всего на его исполнение планируется потратить в 2019-2024 годах свыше 1,66 трлн рублей, в том числе 891 млрд из федерального бюджета, 167,8 млрд из консолидированных бюджетов субъектов РФ и более 7 млрд из внебюджетных источников.

О форуме

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс".

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