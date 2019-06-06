Власти Бурятии обозначили территории, где нельзя будет взять "дальневосточный гектар"

УЛАН-УДЭ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Бурятии опубликовали на портале "На Дальний Восток" информацию о территориях в республике, где нельзя будет оформить так называемый "дальневосточный гектар". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства.

"В федеральную информационную систему "На Дальний Восток" выгружена информация о более чем 177 тыс. территорий в Бурятии, где нельзя предоставлять земельные участки по программе "Дальневосточный гектар". В ней не будут участвовать Центральная экологическая зона - озеро Байкал с островами, его водоохранная зона и прилегающие заповедники, нацпарки, заказники", - сообщили в пресс-службе.

В начале ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). На эти два региона уже начали распространятся механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке. С июля в Бурятии будет запущена программа "дальневосточного гектара".

Ранее также отмечалось, что в карту "дальневосточного гектара" не войдут город Северобайкальск, город Улан-Удэ и двадцатикилометровая (буферная) зона вокруг него, земли, необходимые для республиканских и муниципальных нужд, а также территории, где расположены сакральные для местных жителей объекты. "Это традиционные места поклонения населения, объекты культа, священные целебные источники, элементы природного ландшафта - скалы, перевалы и другие места, являющиеся местами поклонения, отправления обрядов и одновременно элементами культурного наследия этноса, имеющие значение как особые места единения человека с природой", - пояснили в министерстве имущественных и земельных отношений Бурятии. Таких мест республике порядка 750.

Ранее координатор проекта "Дальневосточный гектар" АНО "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке" Дмитрий Ферапонтов сообщал, что процент территории, открытой для предоставления земельных участков по программе "дальневосточного гектара" в Бурятии, составит от 40 до 70%.

Нормы закона о "дальневосточном гектаре" начнут работать в Бурятии с 1 июля 2019 года: право подать заявление на земельный участок на территории своего региона получат жители, зарегистрированные в этом регионе. С 1 февраля 2020 года такое право будет предоставлено жителям всех регионов Дальнего Востока, а с 1 августа того же года "дальневосточные гектары" Бурятии и Забайкалья станут доступны всем россиянам. Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам России право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га в регионах ДФО. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - для всех граждан России.