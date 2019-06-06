Развитие города Циолковский позволит увеличить население в пять раз к 2030 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июня. /ТАСС/. Социально-экономическое развитие города Циолковский в Приамурье, где строят космодром Восточный, позволит увеличить население почти в пять раз - с 6,5 тыс. человек до 30 тыс. к 2030 году. Об этом в четверг сообщил ТАСС губернатор Амурской области Василий Орлов на Петербургском международном экономическом форуме.

"Сейчас мы утверждаем план комплексного социально-экономического развития города Циолковский. Он говорит о развитии города к 2030 году до численности 30 тыс. человек", - сказал губернатор.

Он уточнил, что в плане предусмотрена необходимая для такого количества людей инфраструктура - социальная, коммунальная, энергетическая.

ЗАТО Циолковский (бывший Углегорск) находится в 180 км к северу от Благовещенска. Населенный пункт переименовали в 2015 году по инициативе президента России Владимира Путина и при поддержке местных жителей. В городе проживают около 6,5 тыс. человек, в числе которых работники космодрома Восточный.

Восточный - первый российский гражданский космодром, в апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. В июне 2019 года началось строительство второй очереди космодрома. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.