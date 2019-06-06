Автодорогу Майкоп - Туапсе до 2028 года передадут в федеральное подчинение

МАЙКОП, 6 июня. /ТАСС/. Автомобильную дорогу Майкоп-Туапсе, находящуюся сейчас в региональном подчинении, в течение девяти лет должны передать в федеральное подчинение. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы Адыгеи по итогам его встречи с руководителем Росавтодора Андреем Костюком.

"Предполагается, что до 2028 года региональная автотрасса Майкоп-Туапсе протяженностью 137,8 км перейдет в федеральное подчинение", - сказал собеседник агентства. По его словам, власти региона совместно с Росавтодором запланировали провести большой объем работ по развитию автотрасс республики. При этом серьезное внимание уделят ремонту дорог города Майкопа и трасс республиканского и местного значения.

"Поставлена цель до 2024 года увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, снизить загруженность трасс, уменьшить количество мест концентрации ДТП", - пояснили в пресс-службе. Всего на реализацию в республике нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" до 2024 года планируется направить более 3,3 млрд. рублей.

"Все федеральные средства, выделяемые по госпрограммам поддержки регионального дорожного хозяйства, были освоены республикой в прошлом году в полном объеме", - привели в пресс-службе слова главы региона Мурата Кумпилова. Он заверил, что в текущем году местные власти постараются добиться таких же показателей, в том числе по исполнению профильного нацпроекта.

Среди прочих вопросов, стороны рассмотрели ход реализации проекта трассы в обход города Майкопа и моста через реку Белая. На эти цели из госбюджета на 2019 год выделено 300 млн. рублей. Кроме того, был обсуждена реализация в Адыгее комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. "В частности, до 2024 года в республике завершат транспортную развязку на 103-м километре и реконструируют подъезд к Майкопу на участке федеральной трассы Р-217 "Кавказ" автодороги М-4 "Дон", - заметили в пресс-службе.