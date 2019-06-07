"Почта России" и власти НАО усовершенствуют работу почтовых отделений в селах округа

ТАСС, 7 июня. "Почта России" и власти Ненецкого автономного округа (НАО) подписали в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о совместной работе по обновлению инфраструктуры почтовых отделений региона, сообщила пресс-служба администрации НАО.

"Предметом соглашения является создание эффективной системы взаимодействия сторон для совершенствования почтового обслуживания населения, в первую очередь, на селе. Так, соглашение предусматривает взаимодействие сторон для решения проблем обеспечения функционирования убыточных, но социально-значимых отделений почтовой связи, расположенных в труднодоступных и отдаленных поселениях округа", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны планируют внедрять высокотехнологичные услуги по доставке пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, приему коммунальных платежей. "Для нас "Почта России" - это не просто организация, которая доставляет грузы и почтовые отправления, эта организация является своего рода связующей артерией для сельских населенных пунктов. В рамках соглашения мы ведем речь о совместной работе по обновлению инфраструктуры почтовых отделений, что очень важно", - цитирует пресс-служба главу НАО Александра Цыбульского.

Отмечается, что для реализации соглашения создадут рабочие группы. Заключенный на четыре года документ вступил в силу в момент подписания и может быть продлен.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.