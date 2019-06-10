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Северный Кавказ

Северная Осетия отметит День России фестивалем национальной кухни

На празднике также будут организованы "Нартские игры" со старинными осетинскими спортивными состязаниями, современные мечевые бои

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июня. /ТАСС/. Фестиваль национальной кухни пройдет в столице Северной Осетии Владикавказе в честь празднования Дня России 12 июня. Участие в нем примут все национально-культурные общества республики, сообщил в понедельник ТАСС министр по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев.

"День России отметим масштабно. Одним из самых массовых мероприятий станет праздник национальных культур, в рамках которого пройдет фестиваль национальной кухни, в котором примут участие все национально-культурные общества. Они представят на отдельных площадках свою кухню, традиционные танцы и песни", - сказал Цуциев.

По его словам, фестиваль пройдет в центральном парке культуры и отдыха им. К. Хетагурова, где также будут созданы тематические площадки. Там будут организованы "Нартские игры" со старинными осетинскими спортивными состязаниями, современные мечевые бои.

Народные хоровые коллективы, классические, эстрадно-джазовые и рок-ансамбли, а также группы проведут для горожан концерт "Моя Россия".

Для детей будут развернуты анимационные площадки, мастер-классы. В завершение праздника симфонический оркестр филиала Мариинского театра исполнит классическую музыку на площади Свободы. После этого гостей будет ждать праздничный фейерверк.

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РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
Северный Кавказ
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