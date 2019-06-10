Евкуров подарил велосипед и смартфон 6-летнему рекордсмену из Ингушетии по отжиманиям

МАГАС, 10 июня. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подарил велосипед и смартфон 6-летнему Ибрагиму Льянову, который побил в понедельник два мировых рекорда по отжиманиям.

Ранее сообщалось, что в понедельник шестилетний Ибрагим Льянов побил мировые рекорды по количеству отжиманий от пола за один подход - 4445 раз, и на большее их количество за два часа - 3720 раз. Фиксацию рекордов провел в понедельник главный эксперт Книги рекордов России категории "Фитнес" Андрей Лобков на стометровой башне Согласия в Магасе.

"На тебя должны равняться не только твои ровесники, но и взрослые мужчины. Ты показал хорошую физическую подготовку, силу духа и волю к победе. Желаю тебе больших успехов, а мы в свою очередь всегда готовы поддержать тебя", - сказал Евкуров, вручая мальчику подарки.

Ранее сообщалось, что президент спортклуба "Чингиз", воспитанником которого является 6-летний Ибрагим, Магомед-Али Евлоев подарил рекордсмену двухкомнатную квартиру в Магасе.

Льянов является уроженцем села Новый Редант Малгобекского района Ингушетии. Мальчика тренировал отец, который и привил в нем любовь к спорту. Сейчас ребенок тренируется ежедневно в физкультурно-оздоровительном комплексе в родном селе, также посещает дважды в неделю спортивный клуб "Чингиз" в Назрани.

Осенью 2018 года шестилетний Рахим Куриев из чеченского села Дуба-Юрт отжался 4105 раз без перерыва за 2 часа 25 минут и побил мировой рекорд. Однако достижение не было принято Книгой рекордов России из-за "незначительных замечаний". Мальчик повторил рекорд для комиссии, отжавшись от пола за один подход 3202 раза за 2 часа 30 минут.