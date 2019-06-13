Перевод ведомств в связи с переносом столицы ДФО завершится в ближайшие два-три года

ВЛАДИВОСТОК, 13 июня. /ТАСС/. Структуры и ведомства, перевод которых планируется в связи с переносом столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток, завершат этот процесс за два-три года. Об этом сообщил глава края Олег Кожемяко в четверг на пресс-завтраке с представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин 13 декабря прошлого года подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток.

"Процесс этот (перевода ведомств из Хабаровска во Владивосток) будет идти два-три года", - сказал Кожемяко.

Власти Приморского края сейчас получают большое количество заявок на подбор помещений от расположенных в Хабаровске ведомств и структур. "Нам поступает масса предложений по поводу того, чтобы представить помещения, здания под размещение тех или иных структур", - сказал Кожемяко. Он отметил, что это непростой процесс, даже региональная администрация располагается на разных площадках города. Возможно, придется строить новые здания. Кожемяко добавил, что специалисты ведомств, которые планируют переезд из Хабаровска во Владивосток, также подбирают жилье, цена на которое в Приморье достаточно высокая.

Некоторые ведомства, по словам главы региона, уже начинают переезд.

Ранее сообщалось, что полномочное представительство президента в ДФО может быть переведено во Владивосток из Хабаровска к сентябрю, переедут не более 25% сотрудников. Планируется и перевод федеральных территориальных органов власти.