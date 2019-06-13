Из Калининграда вылетели все рейсы, задержанные из-за грозы

КАЛИНИНГРАД, 13 июня. /ТАСС/. Все авиарейсы, задержанные в Калининграде в четверг из-за грозы, вылетели по намеченным маршрутам. Об этом ТАСС сообщили в дирекции аэропорта Храброво.

"Полеты возобновились. Все рейсы, задержанные в Калининграде из-за грозы, вылетели по намеченным маршрутам", - сказал представитель аэропорта.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды был задержан вылет пяти рейсов из Калининграда в Москву, Санкт-Петербург и Минск. Также задерживалось прибытие в Калининград одного рейса из Москвы.