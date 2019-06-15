В Архангельской области завершили работы первого этапа подготовки экотехнопарка "Шиес"

ТАСС, 15 июня. Инвестор завершил первый этап инженерной подготовки территории на станции Шиес в рамках инвестпроекта экотехнопарка "Шиес". Сообщение об этом размещено в субботу на сайте проекта.

Экотехнопарк "Шиес" планируется развернуть на одноименной железнодорожной станции в Ленском районе Архангельской области, где предполагается организовать полигон для размещения и переработки твердых коммунальных отходов.

"ООО "Технопарк", инвестор проекта "Экотехнопарк "Шиес", сообщает о своевременном, в полном соответствии с планом, завершении работ 15 июня 2019 года на станции Шиес, выполненных в рамках первого этапа инженерной подготовки территории", - говорится в тексте. Отмечается также, что к настоящему времени на участке ОАО "РЖД" на этой станции полностью завершены работы по отсыпке откосов железнодорожных путей песчано-гравийной смесью и работы по ограждению территории, которые также являются частью первого этапа. В субботу техника начала покидать стройплощадку, загружены уже 15 платформ, остальные будут отправлены в ближайшую неделю.

"Строительная техника покидает площадку экотехнопарка, в течении ближайших семи дней все платформы с техникой будут загружены и уедут. В этом все желающие скоро смогут убедиться собственными глазами благодаря онлайн-трансляции на нашем сайте. Нами подготовлено все для последующих изысканий, экспертиз и общественных слушаний. Мы готовы к любым проверкам", - приводятся в сообщении слова генерального директора ООО "Технопарк" Евгения Пеняева.

В рамках подготовительного этапа инвестор должен был провести монтаж заграждений и систем видеонаблюдения, обустроить внутриплощадные дороги и электросети. Дальнейшая судьба проекта зависит от результатов экспертиз, которые он должен пройти.

В экотехнопарке "Шиес" планируются размещение и переработка отходов из Москвы и Архангельской области. В этой области неоднократно проходили митинги протеста против строительства полигона.