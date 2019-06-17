Мероприятия фестиваля "Территория. Магадан" посетили более 4 тыс. зрителей

ТАСС, 17 июня. Мероприятия фестиваля-школы современного искусства "Территория. Магадан", который прошел 10-16 июня, посетили 4,2 тыс. жителей города. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"За семь дней фестиваль посетили более 4200 жителей Магадана. Мы провели 39 мероприятий - спектаклей, лекций, мастер-классов, концертов, экскурсий. Спектакли и события фестиваля прошли на трех городских площадках - в Магаданском государственном музыкальном и драматическом театре, Магаданском областном театре кукол и Магаданском областном краеведческом музее, а спектакль "В гостях. Европа" состоялся в пяти квартирах, включая мемориальный музей-квартиру Вадима Козина", - рассказали в пресс-службе.

Также состоялось 14 мастер-классов и лекций образовательной программы. "В образовательной программе приняли участие 58 человек. Это коллективы семи театров-победителей IV регионального конкурса театральных коллективов "Полюс. Золотой сезон": Городской драматический Teatr Poisk из Лесосибирска, Театр "Олонхо" и Саха академический театр имени Ойунского из Якутска, Театр "Вспышка" из Красноярска, Содружество молодых актеров "Центр "Новая драма" из Иркутска, Ачинский драматический театр и Магаданский государственный музыкальный и драматический театр", - добавили в пресс-службе.

Фестиваль прошел в Магадане во второй раз. Зампредседателя правительства Магаданской области Татьяна Савченко отметила в беседе с журналистами, что в этом году он стал подарком городу, так как Магадан отмечает сразу два юбилея - 90 лет основания и 80 лет со дня получения статуса города. Фестиваль открылся 10 июня премьерой спектакля Радиона Букаева "На краю света" в Магаданском государственном музыкальном и драматическом театре. Также зрители в дни проведения фестиваля-школы увидели спектакль "Шведская спичка" Государственного театра наций, балет "Крейцерова соната", который представил "Балет Москва", спектакли "Транссиб" Мастерской Брусникина и "Леха…" Московского художественного театра имени Чехова.

В рамках "Территории" в Магадане впервые был представлен иммерсивный спектакль-квест "В гостях. Европа" немецкой театральной компании Rimini Protokoll, который прошел в квартирах жителей города. Традиционно состоялись и читки лучших пьес современных драматургов из шорт-листа объединенного конкурса драматургии "Кульминация". Также прошли мастер-классы и лекции для участников образовательной программы. Важным событием фестиваля стали показы спектаклей театров-победителей конкурса "Полюс. Золотой сезон". Завершился фестиваль музыкально-поэтическим вечером "Вешние воды" с участием народного артиста России Александра Галибина, заслуженных артисток России Елены Ревич (скрипка) и Яны Иваниловой (вокал) и лауреата международных конкурсов Полины Осетинской (фортепиано).

Также в Магадане в рамках фестиваля открылась выставка "Пейзаж вечный, пейзаж меняющийся", подготовленная Московским музеем современного искусства специально для "Территории". Экспозицию можно будет увидеть в Магаданском областном краеведческом музее до 1 сентября. Она включает мастеров разных направлений - от классического реализма до постмодерна.

О фестивале

"Территория. Магадан" - совместный проект Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", Московского музея современного искусства и золотодобывающей компании "Полюс". В арт-дирекцию фестиваля входят театральный критик, арт-директор фестивалей NET и "Вдохновение", заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский, художник, куратор, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели. Художественный руководитель фестиваля - народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов.

"Территория" - школа-фестиваль, основная цель которого - объединение профессионалов театра, танца, изобразительного и музыкального искусства, создание смотра, который знакомил бы зрителя с наиболее актуальным исполнительским искусством разных жанров.