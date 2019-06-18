В ГП подали запрос из-за включения земель лесничества Чечни в состав Кизляра

ГРОЗНЫЙ, 18 июня. /ТАСС/. Федеральное учреждение "Рослесинфорг" обратилось в Генпрокуратуру России с просьбой разобраться в территориальной принадлежности участка Шелковского лесничества на границе Чечни и Дагестана, так как администрация Кизляра включила земли в свой городской округ. Об этом сообщил журналистам во вторник спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

"Администрация города Кизляр в нарушение всех законов замежевала и включила в городской округ земли, относящиеся к Бороздинскому участковому лесничеству Шелковского лесничества Чеченской Республики. ФГБУ "Рослесинфорг" обратилось с официальным заявлением в Генеральную прокуратуру РФ по поводу незаконного захвата земель, и дело идет к судебному разбирательству", - заявил Даудов.

ТАСС пока не располагает комментариями властей Кизляра и Рослесинфорга.

Ситуация с установлением административной границы между Дагестаном и Чечней вновь обострилась на прошлой неделе. Правительство Дагестана сообщило, что ночью 10 июня на выезде из Кизляра был снесен дорожный указатель "Чеченская Республика - Шелковской район". Глава Дагестана Владимир Васильев заявлял, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы". Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что за инцидентом с дорожным знаком стоят отдельные личности, а не общество или власти Дагестана.

Об административных границах

Правительству России и регионам на основе поручения президента до 2021 года нужно завершить работу по установлению границ регионов и населенных пунктов. Это делается, в том числе для того, чтобы уладить кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Власти соседних регионов должны согласовать между собой прохождение общей границы, подготовить необходимый пакет документов и передать его в Росреестр.

В январе сообщалось, что Дагестан и Чечня будут устанавливать административные границы, в апреле работа была приостановлена. Причины не назывались. Позже стало известно, что работы по установлению административной границы отложены до 2020 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно следит за тем, как урегулируется вопрос с установлением административной границы между Чечней и Дагестаном, но не вмешивается в его решение.

Согласно информации Росреестра, между субъектами РФ насчитывается 378 административных границ. По состоянию на 1 декабря 2018 года в Единый государственный реестр недвижимости были внесены данные о 77 границах. Сведения о границах в Северо-Кавказском федеральном округе туда не вошли.