В Архангельске впервые прошел урок мужества для детей в рамках проекта "Диалог с Героями"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Герой России Вячеслав Бочаров провел в среду для школьников Архангельской области урок мужества в рамках Всероссийского проекта "Диалог с Героями", к которому регион присоединился впервые, сообщила ТАСС пресс-секретарь государственного автономного учреждения Архангельской области "Центр "Патриот" Анна Резвая.

"К нам из Москвы прилетел Герой России Вячеслав Бочаров, это военнослужащий, офицер управления "Б" центра специального назначения Федеральной службы безопасности РФ, полковник. Мы сегодня на базе средней школы в Приморском районе [провели урок мужества], участие во встрече приняли 130 детей, это школьники разного возраста - кадеты, юнармейцы, обычные школьники, которые посещают пришкольный лагерь", - рассказала собеседница агентства.

Он добавила, что Бочаров рассказал детям о своей службе и о том, за что получил звание Герой России. По словам пресс-секретаря, Вячеслав Бочаров пробудет в регионе два дня. А в четверг 20 июня с Бочаровым будет организована большая встреча в центре "Патриот.