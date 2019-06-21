Приамурье просит федеральный центр помочь с кандидатурами на пост главы Минздрава региона

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июня. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов обратился к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с просьбой помочь с кандидатурами на должность министра здравоохранения региона. Об этом он сообщил в пятницу на встрече с журналистами.

"У нас сейчас меняется команда в министерстве здравоохранения. Я специально попросил федеральное министерство - Веронику Игоревну Скворцову, - чтоб нам помогли кандидатурами", - сказал губернатор.

Он уточнил, что несколько человек на эту должность уже прошли собеседование. Все они - "внешние", то есть не местные, в частности, из Москвы и Красноярска. В финале губернатор видит две кандидатуры и полагает, что в июле будет решение по назначению.

На вопрос, почему акцент сделан на внешних людях, Орлов ответил, что не хочет, чтобы человек был ангажирован какими-то группами влияния, по каким-то исторически сложившимся вопросам. "Хочу, чтобы другим взглядом люди посмотрели. <...> У нас есть в команде люди "внешние", например, Сергей Васильевич Маху - министр природных ресурсов. Он из Москвы, у него есть опыт федеральной работы, многие вещи, которые мы видели стандартизировано, он видит по-другому, и я надеюсь, что решения будут тоже с другой эффективностью", - отметил глава региона.

Губернатор решил не комментировать причину недавнего ухода с должности по собственному желанию министра здравоохранения региона Андрея Субботина. "Есть какая-то критическая масса вопросов, которые накопились, в том числе, еще усталость. <...> Когда мы с вами говорим про уход министра, кроме каких-то выполненных или невыполненных поручений, <...> нужно понимать, что это сама по себе работа очень непростая", - подчеркнул он.

Также глава региона не стал связывать уход министра здравоохранения с произошедшей в регионе ситуаций, когда стало известно о заражении онкобольных детей гепатитом С. Он обратил внимание на то, что по этому поводу еще ведутся следственные мероприятия, которые должны установить, как все произошло. По его словам, первоочередной задачей в такой ситуации было исключить рецидивы - повторение ситуации. Все замечания Роспотребнадзора устранены в кратчайшие сроки.

О ситуации с гепатитом

В конце декабря 2018 года у 26 детей в возрасте от одного года до 15 лет, находящихся в онкогематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы (АОДКБ), был выявлен гепатит С. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело, ситуацию взяли на контроль региональное правительство и уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. Документы детей отправили в клиники в центре страны для получения консультаций специалистов по тактике лечения. Ответ на вопрос, где и каким образом они могли заразиться, должна была дать экспертиза, так как пациенты выезжали на лечение в другие медучреждения за пределы региона. В Благовещенском городском суде начались судебные заседания по искам о защите прав потребителей, поданным Роспотребнадзором совместно с родителями зараженных детей, к АОДКБ.