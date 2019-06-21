Содержавшихся в бухте Средней косаток доставят к месту выпуска в Хабаровском крае 24 июня

ХАБАРОВСК, 21 июня. /ТАСС/. Группу косаток и белух, содержавшихся в приморской бухте Средней, доставят к месту выпуска в Сахалинском заливе в Николаевском районе Хабаровского края 24 июня, сообщили в пятницу ТАСС в районной администрации. Автомобили с косатками и белухами сейчас движутся из Владивостока в Хабаровск.

"В Хабаровске животных перегрузят на пароход и отправят до села Иннокентьевка в Николаевском районе, в пути они будут примерно двое суток. В селе их ожидают к середине дня понедельника [24 июня]. Затем их сразу на автомобилях повезут к месту выпуска", - сказал представитель администрации.

Выпустить косаток планируют в районе мыса Перовского, где есть рыболовная база частного предприятия. У предприятия есть вольер, где косатки будут отдыхать перед выпуском, уточнили в районной администрации. Примерно 60-70 км дороги от Иннокентьевки до мыса займет до трех часов, состояние полотна хорошее.

Как сообщили агентству в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), после того как животных доставят в Хабаровск, будет небольшая остановка для замены воды в ваннах косаток. Состояние животных удовлетворительное.

В ГИБДД Хабаровска сообщили, что грузовая автоколонна, перевозящая двух косаток и шесть белух из приморской бухты Средней, прибыла в Хабаровск в пятницу.

"Колонна из трех грузовиков прибыла в Хабаровск", - сказали в городском ГИБДД. Колонну сопровождают машины дорожно-постовой службы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), в городе будет небольшая остановка для замены воды в ваннах, в которых находятся косатки.

Далее часть пути у них пройдет на речном транспорте по Амуру до Николаевского района. "Предстоит очень ответственный момент перегрузки, потом доставка до центра передержки и последних обследований. Если все будет благополучно, за этим последует выпуск", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в настоящий момент с животными все в порядке. У каждой ванны находятся по два специалиста, которых животные знают. Возникающие технические сложности оперативно ликвидируются.

"Отправка будет осуществляться небольшими партиями, так как каждый раз потребуется участие большого количества специалистов, и их просто не хватит на перевозку сразу всех животных. Следующую группу косаток и белух можно будет отправить, когда сотрудники вернутся в Среднюю", - отметил представитель пресс-службы.

Косатки в бухте Средней

С лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов. В ходе программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" 20 июня было объявлено об отправке первой группы содержавшихся в бухте Средней косаток и белух к местам выпуска.