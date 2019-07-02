Нажал кнопку — получился овощ. В Новосибирске создали теплицу, которая сама выращивает еду

Человек — не единственное, что не нужно теплице Романа Букатина. Не важны ей также и погодные условия. Расскажем, что же нужно, чтобы в закрытом пространстве овощи перегоняли друг друга в росте

Роман Букатин долгое время работал с системами микроклимата на тепличных комбинатах. Много раз бывал в северных регионах России — работал вахтовым методом. И понял там кое-что важное. От большого — к малому "На севере мне приходилось решать задачи по хранению овощей, создавать овощехранилища. Я посмотрел, сколько ресурсов — средств, времени — на это тратится. И понял, что стоит перейти к выращиванию на местах", — рассказал Букатин.

Описание Роман Букатин © Личный архив Романа Букатина

Проект Романа стартовал в сентябре 2018-го, местом локации выбрали территорию биотехнопарка "Кольцово" — там без проблем удалось арендовать площадку, произвести все необходимые согласования и подключиться к сетям. Команду Букатин собрал из знакомых инженеров. Сегодня в проекте задействовано четыре человека. Без окон без дверей "Я пришел к выводу, что большие светопрозрачные промышленные комплексы имеют свои недостатки, в частности, они сильно привязаны к климатическим зонам. Подумал, что стоит создать небольшую теплицу, которой все равно, какая снаружи погода", — рассказал Роман. После некоторых расчетов Букатин решил сделать конструкцию непрозрачной, полностью изолированной и герметичной.

"Мы использовали рефрижераторный контейнер, у него хорошие показатели по теплоизоляции. Его дополнительно утеплили, поставили систему воздушного отопления, светодиодную подсветку", — поделился Букатин. В настоящее время длина теплицы 12 метров, ширина — 2,4 м, высота — 2,5 м. Но в перспективе габариты теплицы, вероятно, претерпят изменения — каждой культуре нужны свои размеры. "Эти параметры привязаны к самому контейнеру, поскольку одной из задач было сделать теплицу перевозимой любыми видами транспорта на любое расстояние", — добавляет Роман. Рабочая модель создается для компании "Якутоптторг". В планах разработчиков выпускать индивидуальную модель под каждый вид овощей. "Допустим, под огурец нужна высота прежде всего, то есть можно сделать модуль очень высоким", — объясняет инженер. Роман считает, что залог успеха его "умной" теплицы — в особом питании растущих в ней культур. "Питательный раствор подается к корням растений микродозами, подачу осуществляет насосная станция. Кроме того, мы применяем освещение комбинированного спектра, то есть разные спектры даем в разные стадии роста — утром один, вечером другой", — говорит Букатин. Все процессы, происходящие в модуле, говорит Роман, управляются промышленным контроллером. Чтобы растения не обжигались "Зима в Новосибирске в этот раз была холодная, до –40 °C, но именно это помогло нам понять недостатки своей конструкции. В итоге мощность нагревателя усилили в два раза", — рассказывает Роман. Однако разработчики столкнулись и с другими трудностями: лампы в ограниченном пространстве хорошо светили, но слишком сильно грели. "Чтобы поддерживать оптимальную для растений температуру, нужно было снимать этот теплоприток. Мы отводили его от растений и переводили на конструкцию, чтобы прогревался пол и стены, но не перегревались сами листики. А то растут, дорастают до лампочек наших — и обжигаются", — вспоминает Роман.

В планах разработчиков — ориентировать теплицу на регионы со сложным климатом, а также на те регионы, где почва не позволяет выращивать овощи в естественных условиях. И теплица, и овощехранилище Кроме создания благоприятных условий для роста, модуль в перспективе способен обеспечивать долгое хранение выращенных овощей. Над этой функцией "умной" теплицы разработчики активно работают. Для этих целей в теплице сконструируют особый отсек со стеллажами. "Урожай сможет пролежать в естественном виде почти два месяца", — говорит Роман. Таких результатов разработчики планируют достичь за счет особенного питания растений и микроклимата. "Мы сейчас еще в стадии эксперимента, но я надеюсь получить результаты, по которым можно выбрать идеальную комбинацию между семенным материалом, питанием растений и особым освещением", — говорит Букатин. Работа от кнопки "Сейчас все более популярным становится сити-фермерство, но у многих не хватает сил, ресурсов. А здесь есть готовый набор — мы думаем прийти к тому, что человеку ничего делать не нужно будет, — следи за показателями и слушайся программу. Кнопочку "огурец" нажал — и у тебя через 65 дней вырос отличный огурец", — объясняет Роман. Раньше Роман экспериментировал с выращиванием зелени, сейчас решил сосредоточиться на трех самых распространенных культурах — томатах, огурцах и перце. В перспективе этот перечень планируется расширять.