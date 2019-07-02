Нажал кнопку — получился овощ. В Новосибирске создали теплицу, которая сама выращивает еду

Роман Букатин долгое время работал с системами микроклимата на тепличных комбинатах. Много раз бывал в северных регионах России — работал вахтовым методом. И понял там кое-что важное.
От большого — к малому
"На севере мне приходилось решать задачи по хранению овощей, создавать овощехранилища. Я посмотрел, сколько ресурсов — средств, времени — на это тратится. И понял, что стоит перейти к выращиванию на местах", — рассказал Букатин.
Проект Романа стартовал в сентябре 2018-го, местом локации выбрали территорию биотехнопарка "Кольцово" — там без проблем удалось арендовать площадку, произвести все необходимые согласования и подключиться к сетям. Команду Букатин собрал из знакомых инженеров. Сегодня в проекте задействовано четыре человека.
Без окон без дверей
"Я пришел к выводу, что большие светопрозрачные промышленные комплексы имеют свои недостатки, в частности, они сильно привязаны к климатическим зонам. Подумал, что стоит создать небольшую теплицу, которой все равно, какая снаружи погода", — рассказал Роман.
После некоторых расчетов Букатин решил сделать конструкцию непрозрачной, полностью изолированной и герметичной.
"Мы использовали рефрижераторный контейнер, у него хорошие показатели по теплоизоляции. Его дополнительно утеплили, поставили систему воздушного отопления, светодиодную подсветку", — поделился Букатин.
В настоящее время длина теплицы 12 метров, ширина — 2,4 м, высота — 2,5 м. Но в перспективе габариты теплицы, вероятно, претерпят изменения — каждой культуре нужны свои размеры.
"Эти параметры привязаны к самому контейнеру, поскольку одной из задач было сделать теплицу перевозимой любыми видами транспорта на любое расстояние", — добавляет Роман.
Рабочая модель создается для компании "Якутоптторг". В планах разработчиков выпускать индивидуальную модель под каждый вид овощей.
"Допустим, под огурец нужна высота прежде всего, то есть можно сделать модуль очень высоким", — объясняет инженер.
Роман считает, что залог успеха его "умной" теплицы — в особом питании растущих в ней культур.
"Питательный раствор подается к корням растений микродозами, подачу осуществляет насосная станция. Кроме того, мы применяем освещение комбинированного спектра, то есть разные спектры даем в разные стадии роста — утром один, вечером другой", — говорит Букатин.
Все процессы, происходящие в модуле, говорит Роман, управляются промышленным контроллером.
Чтобы растения не обжигались
"Зима в Новосибирске в этот раз была холодная, до –40 °C, но именно это помогло нам понять недостатки своей конструкции. В итоге мощность нагревателя усилили в два раза", — рассказывает Роман.
Однако разработчики столкнулись и с другими трудностями: лампы в ограниченном пространстве хорошо светили, но слишком сильно грели.
"Чтобы поддерживать оптимальную для растений температуру, нужно было снимать этот теплоприток. Мы отводили его от растений и переводили на конструкцию, чтобы прогревался пол и стены, но не перегревались сами листики. А то растут, дорастают до лампочек наших — и обжигаются", — вспоминает Роман.
В планах разработчиков — ориентировать теплицу на регионы со сложным климатом, а также на те регионы, где почва не позволяет выращивать овощи в естественных условиях.
И теплица, и овощехранилище
Кроме создания благоприятных условий для роста, модуль в перспективе способен обеспечивать долгое хранение выращенных овощей. Над этой функцией "умной" теплицы разработчики активно работают. Для этих целей в теплице сконструируют особый отсек со стеллажами.
"Урожай сможет пролежать в естественном виде почти два месяца", — говорит Роман.
Таких результатов разработчики планируют достичь за счет особенного питания растений и микроклимата.
"Мы сейчас еще в стадии эксперимента, но я надеюсь получить результаты, по которым можно выбрать идеальную комбинацию между семенным материалом, питанием растений и особым освещением", — говорит Букатин.
Работа от кнопки
"Сейчас все более популярным становится сити-фермерство, но у многих не хватает сил, ресурсов. А здесь есть готовый набор — мы думаем прийти к тому, что человеку ничего делать не нужно будет, — следи за показателями и слушайся программу. Кнопочку "огурец" нажал — и у тебя через 65 дней вырос отличный огурец", — объясняет Роман.
Раньше Роман экспериментировал с выращиванием зелени, сейчас решил сосредоточиться на трех самых распространенных культурах — томатах, огурцах и перце. В перспективе этот перечень планируется расширять.
"Первое время много запросов было от рестораторов — сделайте нам что-нибудь уникальное. Но мы нацелены на массовый спрос", — говорит Роман.
Еще одна задача — увеличить урожайность
"Стандартная урожайность томата — 35 кг с квадратного метра посадочной площади. У нас цель — 50 или 70 кг. Мы очень дозированно распределяем удобрения и комбинируем — даем разный спектр в разное время в зависимости от стадии роста растений", — говорит Букатин.
Он рассказывает, что конкуренты в большинстве случаев нацелены на зелень, однако команде Букатина хотелось решить задачу посложнее.
Заявку на патентование полезной модели Букатин уже подал, сейчас ведутся переговоры с инвесторами.
В ближайшее время разработчики планируют пустить теплицу в серийное производство, параллельно ведя работу над оптимизацией производственных процессов.
Вера Фатеева