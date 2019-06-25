Северная Осетия обеспечит до 2021 года всех детей до семи лет местами в детсадах

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 июня. /ТАСС/. Власти Северной Осетии обеспечат к 2021 году всех детей в возрасте от полутора до семи лет местами в детских садах. Всего в очереди в настоящее время состоит почти 1900 малышей, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"Всего по республике в очереди в детсады - 1893 ребенка, из них до трех лет - 929 детей, от трех до семи лет - 964. До 2021 года планируется обеспечить детей местами в детсады, в том числе за счет пристроек к уже существующим детским садам", - сказал собеседник агентства.

До конца 2019 года будет создано более 2,5 тыс. мест в детсадах. Планируется создать 28 пристроек, в том числе в рамках нацпроекта "Демография". Там разместятся ясельные группы для детей в возрасте до трех лет.

Кроме того, в эксплуатацию будет введен детский сад на 280 мест во Владикавказе, там смогут находиться 180 малышей от полутора до трех лет. Два детсада на 120 мест каждый будут построены в селе Дачное и селении Ир Пригородного района. На эти цели для каждого объекта из федерального бюджета выделено более 115 млн рублей, из республиканского - 8,74 млн рублей. Детсады будут построены и в самом отдаленном районе республики - Моздокском. Там появятся два детсада на 150 и 230 мест.

Также до конца года по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" будет построен детсад на 120 мест в селе Мичурино Ардонского района.