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Три села в Приамурье остались без транспортного сообщения из-за подъема воды в реке

Местные власти заявили, что готовы организовать лодочную переправу на затопленном участке дороги

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июня. /ТАСС/. Три села в Селемджинском районе Амурской области остались без транспортного сообщения из-за поднятия уровня воды в реке Селемджа. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе регионального Главного управления МЧС России.

"От дежурного ЕДДС Селемджинского района поступила информация о том, что в результате поднятия уровня воды в реке Селемджа произошло подтопление участка автодороги сообщением п. Экимчан-Златоустовск, без транспортного сообщения остались три населенных пункта. Это поселок Ольгинск, Златоустовск и село Ивановское", - сказали в пресс-службе.

В главке уточнили, что участок подтопления дороги составляет около 100 метров, глубина около 120 см. Проезд для всех видов транспорта по ней закрыт, однако скопления машин и людей в месте подтопления нет, при необходимости здесь будет организована лодочная переправа. По информации районных властей, в населенных пунктах имеется запас продуктов питания и медикаментов. Угрозы подтопления населенных пунктов нет.

В среду в Селемджинский район будет направлена техника и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Амурской области из 25 человек.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального Главного управления МЧС России, в трех селах Селемджинского района, которые остались без транспортного сообщения, проживает 1213 человек.

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