Только двое школьников в России набрали по 400 баллов на ЕГЭ. Как им это удалось?

400-балльные рекорды — единственное, что объединяет Анастасию Пределину из Свердловской области, которая на высший балл сдала математику, физику, русский язык и информатику, и Даниила Дрябина из Тульской области — с максимумом баллов по русскому, физике, информатике и математике. Подходы к подготовке, как и свои секреты, у них разные, а иногда и диаметрально противоположные.
Ася Пределина. Сложность и любовь
Ученица гимназии № 9 города Екатеринбурга Ася Пределина уверена, что сдать ЕГЭ поможет опыт решения олимпиадных заданий, четкое чувство времени и любовь к сдаваемому предмету. По словам девушки, именно это помогло ей сдать все так блестяще.
Сложнее всего, по ее словам, любителю точных наук сдавать гуманитарные предметы, например, русский язык. Но и здесь главное — часто тренироваться. Ася постаралась в процессе подготовки сблизить филологию и математику, что у нее, видимо, получилось.
Сейчас Ася выбирает университет, в который будет поступать. В какой именно, пока не решила. Возможно, это будет МГУ, СПбГУ или ВШЭМ, но она уже точно знает, что свяжет свое будущее с прикладной математикой.
Чтобы ЕГЭ показался простым
На вопрос "Как сдать ЕГЭ на 100 баллов?" Ася отвечает, что ей в этом помог опыт участия в олимпиадах. "Возможно, если, готовясь к экзамену, решать олимпиадные задания, то результат будет намного выше, чем без них", — говорит Ася. Но девушка добавляет, что не нужно записываться на все олимпиады, можно просто решать задания, которые имеются в открытом доступе.
Особенность олимпиадных задач, по ее мнению, в том, что человек учится не подбирать готовый шаблон, а ищет механизм решения. В заданиях по точным наукам есть один ответ, а вот путей решения бывает несколько, главное понять, как работает задача, и выбрать тот путь, который покажется легче.
На случай, если олимпиадные задания не даются, Ася предлагает решать более сложные задания из того же ЕГЭ. "В досрочную волну была очень сложная геометрия, я не понимаю, зачем волноваться, что такая задача попадется тебе, если можно просто взять и ее решить", — говорит она.
Школьных знаний было для решения задач достаточно, отмечает Ася, в ее гимназии очень талантливые учителя. Но все-таки главным помощником остаются олимпиады и полученный на них опыт.
Главное чувствовать время
Задания из контрольно-измерительно материала нужно делить на блоки, советует девушка. Для начала нужно решить на черновике четыре-пять задач, а потом начать их спокойно переписывать, дать голове небольшой отдых, а затем вновь вернуться к решению заданий.
"Это правильное разделение времени, так удобнее. Переписывание задачи в чистовик похоже на своеобразный отдых. И это мне помогло", — улыбается девушка.
За полтора часа до конца экзамена не получалось решить всего одну задачу. Стоял выбор: дорешивать ее или переписать уже решенные. Ася решила пойти по второму пути, и признается, что не прогадала.
"Главное — следить каждую секунду, что ты не тратишь свое время впустую. У тебя всего четыре часа на все. В начале сентября мне не хватало этого времени, но после тренировок у меня все получилось. Я решала варианты дома, засекала время. Если какая-то задача не дается, то нужно решать ее по-новому, другим способом", — рассказывает собеседница агентства.
На вопрос, хватило ли бы времени на подготовку к еще одному экзамену, девушка говорит — нет. Три-четыре экзамена — оптимальное количество, по ее мнению, на больше у ученика просто не хватит времени.
Любить предмет
"Я всегда сравнивала геометрию с головоломкой, — мечтательно рассказывает Ася. — Вам даны инструменты, и вы должны что-то с ними сделать, найти по известным данным что-то новое. Геометрия в этом плане очень красивая наука, эстетически ценная, и она для меня сравнима с головоломкой, с чем-то зашифрованным, есть что-то близкое к детективу".
Любовь к предмету тоже важна, считает она. Именно любовь к математике помогла решить физику и информатику, ведь эти дисциплины достаточно тесно пересекаются. Более того, именно математика помогла Асе разобраться с русским языком и подготовиться к его успешной сдаче.
"На подготовку к русскому языку было переходить сложнее после точных наук: пунктуацию и орфографию старалась сблизить с той же математикой, найти системы, алгоритмы. Писала себе большие таблицы. Я понимаю, что с точными науками у меня все хорошо, и я пыталась русский сделать таким же точным", — говорит она.
Но важнее всех алгоритмов любовь родителей. Без их поддержки, говорит Ася, она бы не справилась. Они всегда ездили с ней на олимпиады, возили в Москву на заключительный этап. "Скажите перед экзаменом "Удачи, я тебя люблю", и этого будет достаточно", — советует Анастасия Пределина родителям других школьников.
Даниил Дрябин. Сильные классы.
В Тульской области единственным выпускником, набравшим 400 баллов по четырем предметам, стал ученик 11-го класса лицея № 2 города Тулы Даниил Дрябин. Его высокий результат стал первым в истории этого учебного заведения.
"Да, для лицея это первый такой результат по ЕГЭ, хотя, конечно, высокие баллы были и ранее. У нас в лицее сильные физико-математические классы, многие нацелены на хорошие баллы, и в этом году, думаю, медалистов могло быть больше, но, наверное, кто-то просто не смог увидеть собственные ошибки на экзаменах, сразу их исправить", — рассказал ТАСС Дрябин.
При этом Даниил признался, что для него самого 400 баллов неожиданностью не стали.
"Я хорошо запомнил сами задания и свои ответы на них, а потом по разным источникам перепроверял решения, понимал, что сделал все правильно. Может быть, не 400 баллов, но близко к этому рассчитывал получить", — сказал он.
Главным условием успеха он считает не подготовку к самому ЕГЭ, а глубокое изучение предметов.
"Предмет надо изучать так, чтобы хорошо его знать, ну а на подготовку к экзаменам достаточно месяца, максимум двух. Единственной сложностью может оказаться то, что там немножечко другой формат, не такой, как, скажем, на олимпиадах или в обычных контрольных к школе. В ЕГЭ есть очень фиксированный спектр тем и заданий, которые могут быть предложены, более строгая система оценивания вариантов. Что касается точных дисциплин, то там были не очень сложные задачи — их просто надо уметь решать", — сказал Даниил.
Нацеленность на результат
Папа Даниила инженер, мама — экономист, и они оба, безусловно, помогали ему осваивать точные дисциплины.
"Но в последние несколько лет я больше был нацелен на самоподготовку, это более эффективно, чем помощь со стороны. К тому же у нас было углубленное изучение математики, физики, информатики. В нашем лицее читали лекции преподаватели Московского физико-технического института в рамках так называемой школы академика Аркадия Шипунова", — сказал Дрябин, пояснив, что лицей заключил соглашение с Тульским КБ приборостроения им. А. Шипунова и МФТИ, лекции вузовских преподавателей проходили дважды в неделю.
Как рассказала ТАСС мама Даниила Ирина Дрябина, сын еще в начале десятого класса поставил перед собой четкую задачу получать высшее образование по математическому направлению.
"А для этого требуются высокие баллы, фактически весь 11-й класс он готовился только самостоятельно. И мы рады и результатам, и вообще его очень серьезному отношению к науке", — сказала Дрябина.
Выбор между Тулой и Москвой
Даниил собирается подавать документы для поступления сразу в два московских вуза.
"Выбираю между МФТИ и МГУ. Если в МГУ, то на механико-математический факультет, если в МФТИ, то факультет математики и информатики. И там и там — прикладная математика, что мне близко. Про дальнейшее сложно пока загадывать, ведь впереди еще шесть лет учебы, но это может быть IT-сфера, а может быть — наука, чистая математика", — говорит будущий абитуриент о своей профессии.
Даниил не исключает, что после обучения вернется работать в Тулу, где прикладная математика, знание IT-технологий востребованы, прежде всего, на оборонных предприятиях.
"Я не исключаю, например, что вернусь в свой лицей преподавателем. Тульские предприятия тоже рассматриваю как вариант, но сейчас интересные мне направления широко развиваются, привязывать к какой-то местности свое будущее я пока не спешу", — отметил он.
Родители навязывать сыну свою волю не планируют.
"Конечно, боимся, что сын может уехать куда-то, ведь ребенок всегда останется для нас ребенком, но мы стараемся его поддерживать, главное — его выбор, чтобы ему самому было комфортно жить", — сказала Ирина Дрябина.
Виктория Ивонина, Алексей Шершнев