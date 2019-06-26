Только двое школьников в России набрали по 400 баллов на ЕГЭ. Как им это удалось?

Анастасия Пределина и Даниил Дрябин рассказали ТАСС, зачем "скрещивать" математику и русский, нужны ли олимпиады и как долго голове нужно отдыхать

400-балльные рекорды — единственное, что объединяет Анастасию Пределину из Свердловской области, которая на высший балл сдала математику, физику, русский язык и информатику, и Даниила Дрябина из Тульской области — с максимумом баллов по русскому, физике, информатике и математике. Подходы к подготовке, как и свои секреты, у них разные, а иногда и диаметрально противоположные. Ася Пределина. Сложность и любовь Ученица гимназии № 9 города Екатеринбурга Ася Пределина уверена, что сдать ЕГЭ поможет опыт решения олимпиадных заданий, четкое чувство времени и любовь к сдаваемому предмету. По словам девушки, именно это помогло ей сдать все так блестяще. Сложнее всего, по ее словам, любителю точных наук сдавать гуманитарные предметы, например, русский язык. Но и здесь главное — часто тренироваться. Ася постаралась в процессе подготовки сблизить филологию и математику, что у нее, видимо, получилось. Сейчас Ася выбирает университет, в который будет поступать. В какой именно, пока не решила. Возможно, это будет МГУ, СПбГУ или ВШЭМ, но она уже точно знает, что свяжет свое будущее с прикладной математикой. Чтобы ЕГЭ показался простым На вопрос "Как сдать ЕГЭ на 100 баллов?" Ася отвечает, что ей в этом помог опыт участия в олимпиадах. "Возможно, если, готовясь к экзамену, решать олимпиадные задания, то результат будет намного выше, чем без них", — говорит Ася. Но девушка добавляет, что не нужно записываться на все олимпиады, можно просто решать задания, которые имеются в открытом доступе. Особенность олимпиадных задач, по ее мнению, в том, что человек учится не подбирать готовый шаблон, а ищет механизм решения. В заданиях по точным наукам есть один ответ, а вот путей решения бывает несколько, главное понять, как работает задача, и выбрать тот путь, который покажется легче. На случай, если олимпиадные задания не даются, Ася предлагает решать более сложные задания из того же ЕГЭ. "В досрочную волну была очень сложная геометрия, я не понимаю, зачем волноваться, что такая задача попадется тебе, если можно просто взять и ее решить", — говорит она.

Школьных знаний было для решения задач достаточно, отмечает Ася, в ее гимназии очень талантливые учителя. Но все-таки главным помощником остаются олимпиады и полученный на них опыт. Главное чувствовать время Задания из контрольно-измерительно материала нужно делить на блоки, советует девушка. Для начала нужно решить на черновике четыре-пять задач, а потом начать их спокойно переписывать, дать голове небольшой отдых, а затем вновь вернуться к решению заданий. "Это правильное разделение времени, так удобнее. Переписывание задачи в чистовик похоже на своеобразный отдых. И это мне помогло", — улыбается девушка.

За полтора часа до конца экзамена не получалось решить всего одну задачу. Стоял выбор: дорешивать ее или переписать уже решенные. Ася решила пойти по второму пути, и признается, что не прогадала. "Главное — следить каждую секунду, что ты не тратишь свое время впустую. У тебя всего четыре часа на все. В начале сентября мне не хватало этого времени, но после тренировок у меня все получилось. Я решала варианты дома, засекала время. Если какая-то задача не дается, то нужно решать ее по-новому, другим способом", — рассказывает собеседница агентства. На вопрос, хватило ли бы времени на подготовку к еще одному экзамену, девушка говорит — нет. Три-четыре экзамена — оптимальное количество, по ее мнению, на больше у ученика просто не хватит времени. Любить предмет "Я всегда сравнивала геометрию с головоломкой, — мечтательно рассказывает Ася. — Вам даны инструменты, и вы должны что-то с ними сделать, найти по известным данным что-то новое. Геометрия в этом плане очень красивая наука, эстетически ценная, и она для меня сравнима с головоломкой, с чем-то зашифрованным, есть что-то близкое к детективу". Любовь к предмету тоже важна, считает она. Именно любовь к математике помогла решить физику и информатику, ведь эти дисциплины достаточно тесно пересекаются. Более того, именно математика помогла Асе разобраться с русским языком и подготовиться к его успешной сдаче.

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"На подготовку к русскому языку было переходить сложнее после точных наук: пунктуацию и орфографию старалась сблизить с той же математикой, найти системы, алгоритмы. Писала себе большие таблицы. Я понимаю, что с точными науками у меня все хорошо, и я пыталась русский сделать таким же точным", — говорит она. Но важнее всех алгоритмов любовь родителей. Без их поддержки, говорит Ася, она бы не справилась. Они всегда ездили с ней на олимпиады, возили в Москву на заключительный этап. "Скажите перед экзаменом "Удачи, я тебя люблю", и этого будет достаточно", — советует Анастасия Пределина родителям других школьников. Даниил Дрябин. Сильные классы. В Тульской области единственным выпускником, набравшим 400 баллов по четырем предметам, стал ученик 11-го класса лицея № 2 города Тулы Даниил Дрябин. Его высокий результат стал первым в истории этого учебного заведения. "Да, для лицея это первый такой результат по ЕГЭ, хотя, конечно, высокие баллы были и ранее. У нас в лицее сильные физико-математические классы, многие нацелены на хорошие баллы, и в этом году, думаю, медалистов могло быть больше, но, наверное, кто-то просто не смог увидеть собственные ошибки на экзаменах, сразу их исправить", — рассказал ТАСС Дрябин.

Описание Даниил Дрябин © Алексей Шершнев/ТАСС

При этом Даниил признался, что для него самого 400 баллов неожиданностью не стали. "Я хорошо запомнил сами задания и свои ответы на них, а потом по разным источникам перепроверял решения, понимал, что сделал все правильно. Может быть, не 400 баллов, но близко к этому рассчитывал получить", — сказал он.

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Главным условием успеха он считает не подготовку к самому ЕГЭ, а глубокое изучение предметов. "Предмет надо изучать так, чтобы хорошо его знать, ну а на подготовку к экзаменам достаточно месяца, максимум двух. Единственной сложностью может оказаться то, что там немножечко другой формат, не такой, как, скажем, на олимпиадах или в обычных контрольных к школе. В ЕГЭ есть очень фиксированный спектр тем и заданий, которые могут быть предложены, более строгая система оценивания вариантов. Что касается точных дисциплин, то там были не очень сложные задачи — их просто надо уметь решать", — сказал Даниил. Нацеленность на результат Папа Даниила инженер, мама — экономист, и они оба, безусловно, помогали ему осваивать точные дисциплины.

"Но в последние несколько лет я больше был нацелен на самоподготовку, это более эффективно, чем помощь со стороны. К тому же у нас было углубленное изучение математики, физики, информатики. В нашем лицее читали лекции преподаватели Московского физико-технического института в рамках так называемой школы академика Аркадия Шипунова", — сказал Дрябин, пояснив, что лицей заключил соглашение с Тульским КБ приборостроения им. А. Шипунова и МФТИ, лекции вузовских преподавателей проходили дважды в неделю. Как рассказала ТАСС мама Даниила Ирина Дрябина, сын еще в начале десятого класса поставил перед собой четкую задачу получать высшее образование по математическому направлению. "А для этого требуются высокие баллы, фактически весь 11-й класс он готовился только самостоятельно. И мы рады и результатам, и вообще его очень серьезному отношению к науке", — сказала Дрябина. Выбор между Тулой и Москвой Даниил собирается подавать документы для поступления сразу в два московских вуза. "Выбираю между МФТИ и МГУ. Если в МГУ, то на механико-математический факультет, если в МФТИ, то факультет математики и информатики. И там и там — прикладная математика, что мне близко. Про дальнейшее сложно пока загадывать, ведь впереди еще шесть лет учебы, но это может быть IT-сфера, а может быть — наука, чистая математика", — говорит будущий абитуриент о своей профессии.