В Петербурге одобрили проект реставрации зданий Военной коллегии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы РФ одобрили проект реставрации в зданиях, которые входят в комплекс Военной коллегии, построенный в Петербурге в 1806-1827 годах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

"[Одобренным проектом] предусмотрено проведение капитального ремонта и реставрационных работ в зданиях ... с приспособлением их для современного использования", - говорится в сообщении.

С 1969 года по 2004 год здесь размещались казармы, столовая, лазарет и типография Высшего военного училища железнодорожных войск и военных сообщений имени Фрунзе. После чего исторические корпуса бывшего жилого дома чиновников Военной коллегии и училища Николаевского кадетского корпуса долгое время не эксплуатировались и не отапливались. По результатам их инженерно-технического обследования были выявлены повреждения наружных и внутренних строительно-архитектурных конструкций.

В ходе капитального ремонта, который планируется осуществить за счет федеральных средств, будут заменены конструкции, признанные аварийными, в том числе кровля и деревянная стропильная система, внутренние перегородки, перекрытия и полы. Эти и иные необходимые работы в трехметровой зоне примыкания к зданиям объекта культурного наследия будут выполняться только вручную. После проведения работ здесь будут обустроены учебные классы, общежитие, лаборантские и служебно-технические помещения Санкт-Петербургской академии Следственного комитета РФ.

Комплекс Военной коллегии в центре Петербурга построили архитекторы Луиджи Руска, Александр Штауберт и Владимир Стасов в 1806-1827 годах. В зданиях, построенных в стиле классицизма, располагалась Александровская военно-юридическая академия, которая была создана в 1866 году для подготовки военных юристов. В академию принимали офицеров всех родов войск в чине до капитана, прослуживших в строю не менее четырех лет. Академия работала в этих стенах вплоть до 1917 года, когда ее перевели в Москву.

В комплекс зданий Военной коллегии входят объекты культурного наследия регионального значения: "Жилой дом для чиновников Военной коллегии" и "Здание архива Военной коллегии".