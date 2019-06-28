В Симферополе ожидаются град и ветер

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Сильны ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с ожидаются в Симферополе в ближайшие два-три часа. Соответствующее штормовое предупреждение распространило главное управление МЧС по региону.

"В ближайшие 2-3 часа и до конца суток 28 июня в Симферополе ожидается сильный ливень, гроза, град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности при непогоде, в частности, при получении информации о выпадении обильных осадков воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаясь в квартире или на работе.

Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая уточнила ТАСС, что ожидается также и похолодание, которое продлится до 1 июля.

"На смену жарким дням, а температура воздуха на полуострове предыдущие две недели июня доходила до 34 градусов выше ноля, придет незначительное похолодание. Пройдет холодный фронтальный раздел. Воздушные массы с тропических перейдут на полярные. Жара спадет", - отметила она.

В частности, дневная температура 29-30 июля составит от плюс 20 до плюс 25, ночная - от плюс 10 до плюс 15 градусов.