Жителей трех районов Приамурья эвакуируют перед запуском ракеты "Союз-2.1б" с Восточного

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Главы трех районов Амурской области - Шимановского, Зейского и Тындинского - планируют эвакуировать население из-за возможного падения частей ракеты-носителя "Союз-2.1б", которую планируется запустить с космодрома Восточный 5 июля. Как сообщила в пятницу пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, эвакуировать предстоит более 100 человек.

"Глава Шимановского района Сергей Алипченко сообщил, что необходимо вывезти на безопасное удаление 102 жителя поселка Чагоян, из них 43 взрослых и 59 детей. Глава Зейского района Дмитрий Василенко пояснил, что в его районе в месте падения отделяющихся частей расположены участки золотодобывающего ООО "Зейская тайга". Здесь необходимо эвакуировать 38 сотрудников предприятия. В Тындинском районе будет обеспечен вывоз двух сотрудников гидрометеопоста "Унаха", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что 139 жителей, в том числе шестеро детей, поселка Чагоян в Шиманском районе отказались выезжать.

В ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям главам районов рекомендовано детально проработать вопросы эвакуации, в частности, предоставление транспорта с филиалом Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие Роскосмоса).

Ракета-носитель "Союз-2.1б" выведет на орбиту космический аппарат "Метеор-М" №2-2, разработанный АО "Корпорация "ВНИИЭМ". Это будет пятый пуск с новейшего российского космодрома. "Метеор-М" войдет в российскую группировку спутников дистанционного зондирования Земли.

Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников.