Схему обращения с отходами в Карелии утвердят до 15 сентября

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 июня. /ТАСС/. Утвердить территориальную схему обращения с отходами в Карелии планируется до 15 сентября 2019 года, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики.

"Схема должна быть утверждена до 15 сентября 2019 года. Ее актуализация проведена, сейчас проходит процедура публичного обсуждения", - сказал собеседник агентства.

Ранее проект схемы обращения с ТКО на территории республики был представлен общественности: модель создана по нацпроекту "Экология" и предполагает поэтапное закрытие и рекультивацию свалок. К 2024 году в регионе 59% отходов будут направлять на обработку, а 6% - на утилизацию. Собранная информация по объему отходов, образуемых каждым населенным пунктом, будет обновляться, отметили в пресс-службе. Разработкой электронного сервиса занималась компания из Татарстана "Эттон Центр", стоимость работ - 5 млн рублей.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подчеркнул, что утилизировать мусор из других регионов в республике не планируется. "Первейшая задача - сортировка отходов и их последующая переработка без экологических рисков. Подчеркну, что на новых станциях мусор сжигать не будут. Здесь он будет проходить сортировку, чтобы сократить его объем, отправив полезные фракции на вторичную переработку. Несортируемые остатки будут перерабатываться в RDF-топливо", - написал он на своей странице "ВКонтакте".