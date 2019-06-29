Власти Бурятии готовятся к возможному подъему уровню рек и паводку

УЛАН-УДЭ, 29 июня. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов в связи с ситуацией в соседней Иркутской области поручил региональным экстренным службам и муниципалитетам провести подготовку к возможному подъему уровня воды в реках, в том числе в Селенге и возможным паводкам. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе республиканского правительства со ссылкой на Цыденова.

В Иркутской области из-за проливных дождей начался паводок, объявлен режим ЧС, подтоплено более 4 тыс. домов, три человека погибли. В столице Бурятии городе Улан-Удэ и пригородных районах в субботу прошел сильный ливень, в селе Нижний Саянтуй рядом с Улан-Удэ, по данным местных властей, подтопило около 20 частных домов.

"Пока усиление дождей не ожидается, по прогнозам синоптиков, подъем уровня реки Селенги не прогнозируется, но все равно будет анализ вдоль побережья реки Селенги мест, где в первую очередь может быть подтопление. Все необходимые меры будут приняты: будет проведен анализ дамбы в Улан-Удэ, оценен необходимый объем работ. План экстренных мероприятий на случай начала подъема реки Селенги должен быть сформирован в ближайшее время по всем районам, всем местам, где такое подтопление возможно", - приводит слова Цыденова пресс-служба.

Если поднимется уровень воды, подтопления возможны в Иволгинском, Тарбагатайском районах и в Улан-Удэ. "Поручения соответствующие даны, сейчас работа ведется, мы мониторим ситуацию в ежечасном режиме", - отметили в пресс-службе.

Ситуация в республике

На этой неделе на севере Бурятии, в Курумканском и Баргузинском районах, а также на западе - в горном Окинском районе прошли сильные дожди, местами частично размыло дороги. "Сейчас [там] ведутся работы по восстановлению дорог, движение в целом обеспечено, ограничение по нагрузке там только для 10-тонников. Населенных пунктов, которые отрезаны от сообщения, нет, то есть, сообщение обеспечено везде", - приводит слова Цыденова пресс-служба. В Улан-Удэ и пригородном Тарбагатайском районе сейчас работает техника, производится откачка воды, оценивается ущерб, нанесенный ливнем.

Самое крупное наводнение в Бурятии за последнее время случилось летом 1998 года, тогда пострадали 10 тыс. человек, ущерб составил 200 млн рублей. В июне 2004 года в курортном поселке Аршан Тункинского района из-за проливных дождей из берегов вышла горная река Кынгырга, протекающая через населенный пункт. Вместе с селевым потоком вода залила несколько улиц. В зону ЧС попали более 100 домов, 15 из них были полностью разрушены.