В Магаданской области посчитают бурых медведей

МАГАДАН, 1 июля. /ТАСС/. Департамент госохотнадзора посчитает бурых медведей, чтобы определить квоты на отстрел на 2020-2021 годы. Об этом сообщается в приказе 106/010 от 26 июня 2019 года размещенного на сайте правительства региона.

"Департамент по охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды их обитания Магаданской области для определения численности бурого медведя на территории Магаданской области приказывает организовать проведение учетных работ с 1 июля по 1 августа 2019 года. Учетные работы необходимо провести методом летнего учета по следам и визуальным встречам в общедоступных охотничьих угодьях и территориях государственных заказников регионального значения силами сотрудников департамента", - говорится в документе.

После сбора материала необходимо предоставить охотпользователям методические указания по определению численности бурого медведя в случае обращения. С учетом результатов обработки предоставленных данных учета численности бурого медведя в 2019 году, производить распределение квот добычи бурого медведя в охотничьем сезоне 2020-2021 годы.