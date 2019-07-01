В Башкирии начала действовать единая транспортная карта для общественного транспорта

УФА, 1 июля. /ТАСС/. Транспортная карта для всех видов общественного транспорта начала действовать в Башкирии с 1 июля. На данный момент терминалами безналичной оплаты проезда оснащены половина из 6 тыс. автобусов, сообщает пресс-служба главы региона в понедельник.

"С 1 июля единая транспортная карта начнет поэтапно вводиться на маршрутах городского и пригородного сообщения с возможностью оплаты проезда на всех видах общественного транспорта. Ведется установка терминалов оплаты проезда и настройка оборудования, с 1 июля из 6 тыс. транспортных средств терминалами безналичной оплаты проезда будет оснащено около 3,5 тыс.", - отмечает пресс-служба.

Единая транспортная карта получила название "Алга", что в переводе с башкирского означает "вперед". По данным Госкомтранса республики, на первом этапе реализации проекта в продажу поступят 200 тыс. карт. С 1 сентября заработает мобильное приложение, также будут введены различные тарифы для населения с учетом частоты и дальности поездок.

"С этого же времени жителям будет доступен режим "счастливого часа", который позволит воспользоваться купленным билетом в течение часа на нескольких маршрутах общественного транспорта. С учетом пожеланий самих пассажиров обсуждается возможность увеличения периода действия билета", - добавили в Госкомтрансе.

Стоимость проезда при оплате транспортной картой "Алга" на автобусах государственного перевозчика "Башавтотранс" составит 20 рублей вместо 25. Первые месяцы проект будет работать в пилотном режиме, без жестких требований и штрафных санкций к перевозчикам, пояснили в ведомстве.