Восемь команд представят Ставрополье в финале Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв"

СТАВРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Восемь команд стали победителями регионального полуфинала конкурса "Цифровой прорыв" в Ставрополе. В финале конкурса, который пройдет в сентябре 2019 года в Казани, регион представят 33 IT-специалиста, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе конкурса.

"В финал вышли восемь команд, 33 человека. Возраст финалистов - от 18 лет до 58 лет. Это разные участники, к примеру, один из них - преподаватель Северо-Кавказского федерального университета, который пришел на конкурс вместе с женой и друзьями", - сказал собеседник.

Региональный полуфинал стартовал в Ставрополе 29 июня. В течение 36 часов специалисты решали поставленные задачи в нескольких направлениях: здравоохранение, образование и наука, транспортная логистика, ЖКХ и городская среда, государственные услуги. Среди участников были как студенты, так и взрослые специалисты, верхней возрастной планки для участников в конкурсе нет.

"В прошедших хакатонах самому взрослому участнику было 76 лет. Это программист, очень активный человек, он приедет на финал. Хочется, чтобы наш конкурс давал возможности действительно каждому, у нас есть прецеденты, когда доктора наук приходят на конкурс в качестве участников. Это правильно, когда образуется симбиоз молодых программистов и взрослых специалистов, которые делятся опытом", - сообщила ТАСС руководитель проектов платформы "Россия - страна возможностей" Ирина Карих.

Проект "Цифровой прорыв" стартовал в апреле 2019 года в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", к участию в конкурсе заявились порядка 66,5 тыс. человек из всех регионов России, главная его цель - найти новые кадры для цифровой экономики. Более 8 тыс. человек примут участие региональных хакатонах, порядка 2 тыс. лучших участников будут соревноваться в финале.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.