Волонтеры из восьми городов России помогут обустроить экотропу в горах Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 июля. /ТАСС/. Десять волонтеров из Самары, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Москвы, Симферополя, Улан-Удэ и Томска помогут обустроить экотропу в национальном парке в горах в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе национального парка "Алания".

"Уже сегодня в республику прибыли волонтеры из Самары, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Москвы, Симферополя, Улан-Удэ и Томска. Они станут частью команды национального парка и помогут его сотрудникам в обустройстве эколого-туристического маршрута к водопаду Галауз в Горной Дигории", - сказал собеседник агентства.

С 2 по 15 июля волонтеры вместе с сотрудниками Национального парка будут расчищать тропу к водопаду, строить мосты для перехода через речки, а также создавать арт-объекты на пути следования. Также для волонтеров подготовлена культурная программа, которая включает экскурсии к историческим и природным достопримечательностям нацпарка "Алания", лекции, просмотр фильмов.

Волонтеры были отобраны со всей страны Русским географическим обществом и компанией "Гудсерфинг". Подобные акции проходили в Северной Осетии два года подряд, тогда участниками были обустроены две экологические тропы "Алании".

Национальный парк "Алания" был основан в 1998 году в Ирафском районе Северной Осетии - Алании и является одним из самых молодых в России. Минимальная высота его территории - 1350 м над уровнем моря, максимальная - 4646 м. Здесь обитает множество краснокнижных животных, в его охранной зоне сохранились аланские катакомбы, пещеры с многочисленным палеозоологическим материалом, водопады, ледники.