Врио главы Липецкой области рассказал Путину об экологическом проекте НЛМК в регионе

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов рассказал президенту России Владимиру Путину об экологическом проекте компании "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) по строительству новой электростанции на вторичных ресурсах.

"Мы подписали с нашим основным предприятием НЛМК на ПМЭФ меморандум, они почти 35 млрд рублей тратят. У них будет новая "зеленая" энергетика. Что имеется в виду: попутный конверторный газ они теперь будут перерабатывать в электроэнергию. Снижение выбросов - на 3 тыс. тонн", - сообщил глава региона президенту на встрече в Кремле.

Артамонов также доложил Путину о вводе в эксплуатацию в регионе трех сельских домов культуры, двух школ и детских садов с яслями. Кроме того, врио губернатора сообщил о региональном пилотном проекте по выделению многодетным семьям земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). По его словам, уже выдано 2 тыс. таких участков. При этом он посетовал на то, что на ИЖС не распространяется федеральная программа льготного кредитования по ставке 6% в то время, как в Липецкой области доля индивидуального жилья в общем объеме жилого строительства составляет 72%.