Ретропоезд начал регулярное движение по курортам Кавказских Минеральных Вод

СТАВРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Ретропоезд начал регулярные экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край). Экскурсии для туристов будут бесплатными, сообщили в понедельник в управлении по информационной политике Ставропольского края.

"Ретропоезд станет новым брендом курортного региона Кавминвод. Он будет регулярно курсировать по курортным городам Ставропольского края и бесплатно возить туристов. В пути туристы смогут узнать об истории региона Кавказских Минеральных Вод и значении железной дороги для его развития", - говорится в сообщении.

Первые поездки состав на паровой тяге совершил в конце июня, следующая экскурсия намечена на 13 июля. "Экскурсионный ретропоезд состоит из паровоза, работающего на угле, и двух вагонов, состав вмещает 86 пассажиров, первые поездки были забронированы сразу же, маршрут достаточно популярен у туристов", - пояснили ТАСС в правительстве края.

Туристическая поездка длится порядка восьми часов, в пути пассажиров сопровождает экскурсовод. Начинается и заканчивается маршрут в Кисловодске, по пути ретропоезд посещает Ессентуки и Пятигорск. Ранее ретропоезд проводил экскурсии на Кавказских Минеральных Водах только в дни открытия курортного сезона.

Регион Кавказских Минеральных Вод находится в Ставропольском крае и включает в себя четыре курортных города - Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. В городах находятся более 130 санаторно-курортных учреждений, водолечебницы, гостиницы. В 2018 году курорты Кавказских Минеральных Вод приняли более 1,1 млн туристов. Порядка 80% туристов приезжают на курорты Кавминвод в оздоровительных целях.