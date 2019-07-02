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Арктика сегодня

Военные экологи за четыре года вывезли с острова Врангеля более 2,2 тыс. тонн металлолома

До конца сентября экологам ВВО предстоит собрать и спрессовать около 150 тонн металлических бочек

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Экологи Восточного военного округа (ВВО) за четыре года вывезли с острова Врангеля более 2,2 тыс. тонн металлолома, сообщил во вторник журналистам начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"Всего в ходе работ в Арктической зоне с 2015 года с острова Врангеля военнослужащими ВВО подготовлено и вывезено более 2,2 тыс. тонн лома цветных и черных металлов. На сегодняшний день военнослужащие сводного экологического подразделения Восточного военного округа на острове Врангеля уже собрали и подготовили к отправке более 23 тонн металлолома. Работы по сбору и прессованию старых бочек продолжаются на территории села Ушаковское, а также ведется очистка прибрежной линии бухты Роджерс", - сообщил Гордеев.

Экологи ВВО начали работу на острове в нынешнем сезоне в середине июня. До конца сентября им предстоит собрать и спрессовать около 150 тонн металлических бочек. Для подготовки к отправке металлолома предусмотрено 15 двадцатифунтовых контейнеров. Всего на острове Врангеля работает более 40 военнослужащих, доставлено четыре единицы техники и более 10 единиц специального технологического оборудования.

На острове Врангеля нет постоянного населения, а временное составляют метеорологи, сотрудники заповедника и военнослужащие. Экологическое подразделение ВВО очищает остров Врангеля, входящий в состав одноименного заповедника, от мусора и металлических бочек, которые скопились во время работы объектов Минобороны, полярных станций, научно-исследовательских стационаров и баз. В 2018 году на острове было собрано и подготовлено к вывозу около 630 тонн мусора.

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