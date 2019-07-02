"Фестиваль тельняшек", кинопоказы и утренние зарядки будут проводить в парках Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Специальный отдел подведомственного учреждения правительства Севастополя "Парки и скверы" займется проведением мероприятий в парках Севастополя, в том числе организацией утренних зарядок, соревнований, фестивалей и кинопоказов до конца летнего периода, сообщил губернатор Дмитрий Овсянников журналистам во вторник.

"У нас будет насыщенная повестка, внимание будет уделено и людям пожилого возраста, и детям, будут обучающие программы, спортивные программы. Мы создадим специальную службу [координации мероприятий в парках]. Мы сегодня обслуживаем парки, убираем, делаем озеленение. Но администрировать парк, привлекать молодежь, волонтеров, школьников, создавать событийную повестку должны специалисты", - сказал губернатор.

По его словам, в 2019 году система досуговых мероприятий в парках Севастополя запущена в качестве эксперимента. "В следующем будем активнее работать. Постараемся, чтобы в наших парках было уютно, комфортно, чтобы была событийная повестка, чтобы были концертные выступления. Мне кажется, это нужно делать, чтобы создать комфортную городскую среду", - подчеркнул Овсянников.

В свою очередь и.о. замгубернатора Иван Кусов уточнил журналистам, что на сегодняшний день запланированы "десятки мероприятий в разных локациях". "Например, у нас уже каждую субботу проходят зарядки, а к середине лета будут проходить и чаще - люди идут на пляж, слышат музыку, призывы размяться, с удовольствием откликаются. Очень интересна практика кинопоказов в парках", - добавил он.

Среди мероприятий, презентованных во вторник губернатору в парке имени Анны Ахматовой, концертные выступления творческих коллективов, в том числе детских, проведение мастер-классов и обучающих семинаров, спортивных соревнований, презентации предпринимательских проектов. В Севастополе популярен формат фестивалей, и одним из мероприятий может стать "Фестиваль тельняшек" - тематическое мероприятие, где можно научиться вязать морские узлы, выучить флажковую азбуку и больше узнать о кораблях, моряках и море.

Новые парки

Губернатор отметил, что в городе ведется ремонт уже существующих парков, создаются новые парковые зоны. "В этом году будет три новых парка: сквер Астана Кесаева, парк 60-летия СССР, парк "Учкуевка", - сказал он.

По данным правительства, инициатива разбить сквер и установить монумент легендарному подводнику, командиру подводной лодки "Малютка", уроженцу Северной Осетии Астану Кесаеву, была предложена в 2017 году в рамках соглашения о сотрудничестве между Республикой Северная Осетия - Алания и городом Севастополем. На площади 1,3 га появятся детские игровые зоны, беседки, пешеходные дорожки, парковка и освещение. Будут высажены сотни деревьев.

Ранее пресс-служба правительства сообщала, что работы в парке "Учкуевка" начались в мае и должны завершиться в середине осени этого года. Общая площадь прогулочных зон из тротуарной плитки составит 25 тыс. кв. м, на территории планируется посадить новые деревья, обустроить павильоны, детские и спортивные площадки, велодорожки, зону для выгула собак, входную группу у Екатерининской мили - верстового столба XVIII века, установленного для путешествия Екатерины II в Крым. Дополнительное озеленение будет производиться с октября по декабрь, что связано с особенностью климатических условий региона.

По информации пресс-службы, также до конца года планируется завершить работы по благоустройству в парке 60-летия СССР. При этом будут отремонтированы и фасады близлежащих домов, выходящие на парк. Планируется провести капитальный ремонт и благоустройство ряда других объектов как в городских районах Севастополя, так и во входящих в состав субъекта населенных пунктах.