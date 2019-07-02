На амурских реках начали устанавливать дополнительные гидропосты

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июля. /ТАСС/. Дополнительные внештатные водомерные посты, которые будут фиксировать уровень воды в основных амурских реках, начали устанавливать на особо проблемных участках в Амурской области, сообщила во вторник журналистам пресс-служба регионального министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности.

"В Амурской области начали устанавливать внештатные водомерные посты. Правительством Амурской области было дано поручение установить дополнительные внештатные водомерные посты на особо проблемных участках", - говорится в сообщении.

Как уточняется, специалисты Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности совместно с региональным главным управлением МЧС России, Амурским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, главами муниципалитетов разработали дорожную карту, согласно которой определены 12 точек на реках возле населенных пунктов в Архаринском, Сковородинском, Магдагачинском, Шимановском, Белогорском и Ромненском районах. Внештатные водомерные посты уже установили в Ромненском районе в верховьях реки Томь и на реке Горбыль, в Белогорском районе в районе лагеря "Красный Яр".

"Пост представляет собой железобетонную или металлическую конструкцию, которая даст возможность контролировать прохождение гребня паводковой волны, спускающейся из верховьев к устью, не только по Амуру, но и по Зее, Селемдже, Томи и другим основным амурским рекам, ежегодно дающим риски возникновения ЧС. В течение лета установят все остальные внештатные гидропосты. Фиксировать уровень воды будут прошедшие обучение специалисты муниципалитетов", - отмечается в сообщении.

Для измерения уровня воды на всех основных реках Приамурья установлены стационарные гидрологические посты. Они расположены не в каждом населенном пункте, хотя на реках стоят села, которым во время паводка угрожает затопление. В некоторых случаях расстояние между гидропостами достигает несколько десятков километров. До недавнего времени в качестве измерительного прибора там, где не было специального оборудования, использовалась переносная водомерная рейка, но с ее помощью не всегда было возможно отразить реальную динамику прохождения паводка.