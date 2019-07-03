Браконьеров во время путины в Хабаровском крае будут отслеживать со спутника

ХАБАРОВСК, 3 июля. /ТАСС/. Спутниковый мониторинг начали применять в Хабаровском крае для борьбы с незаконным выловом рыбы в Амуре и в Амурском лимане. Об этом сообщается на сайте правительства Хабаровского края в среду.

"В регионе внедрена система спутникового мониторинга. Такой вид наблюдения позволит оперативно получать не только четкую картинку вплоть до регистрационных номеров транспортных средств, но и координаты мест, где будет нарушаться законодательство. На место будут выезжать оперативные бригады для контроля рыбаков и инспекторов, которые по тем или иным причинам не будут выполнять свои обязанности. Под усиленный контроль будут взяты, в первую очередь, нерестилища", - приводятся в сообщении слова главы региона Сергея Фургала.

На время путины в крае наладили оперативное взаимодействие с правоохранительными органами и специалистами Амурского территориального управления федерального агентства по рыболовству. Особое внимание будет уделено тем территориям, где неоднократно были замечены браконьеры. Кроме того, инспекторы будут регулярно проверять соблюдение введенных в этом году запретов среди промысловиков.

Запрет на летнюю путину в Амуре и Амурском лимане ввели для восстановления популяции лососевых. Он действует до 20 августа и касается только промысловых предприятий и юридических лиц из числа коренных малочисленных народов. На спортивное и любительское рыболовство этот запрет не распространяется. Добычу кеты и горбуши в летнюю путину промысловики могут вести в Северо-Охотоморской подзоне. Речь идет о предприятиях из северных Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов.

Сообщается, что для круглосуточного дежурства на Амуре и в Амурском лимане в этом году дополнительно привлекут более 40 инспекторов, будет организована и работа стационарных и передвижных постов.

Органы правопорядка совместно с местными властями также усилили контроль за незаконной продажей рыбы.